Erling Haaland sorprendió este domingo con una publicación en redes sociales en la que apareció tomando mate y agradeció públicamente a tres futbolistas argentinos por haberle presentado la tradicional infusión.
Haaland se sumó al mate y agradeció a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Rulli
El delantero noruego publicó una foto tomando la infusión y reconoció a tres argentinos por habérsela presentado: “Gracias por introducirme a esta hermosa bebida”.
El delantero noruego mencionó a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, con quienes compartió distintos momentos dentro del fútbol europeo.
El mensaje de Haaland
“Gracias #JulianAlvarez @enzofo17 @gerorulli por introducirme a esta hermosa bebida”, escribió Haaland en su cuenta de X.
El mensaje estuvo acompañado por una foto en la que se lo observa con un mate en la mano.
La publicación rápidamente llamó la atención por la referencia directa a tres jugadores argentinos.
El vínculo con Julián Álvarez
Haaland compartió plantel con Julián Álvarez en Manchester City durante dos temporadas.
En ese período, ambos fueron parte del equipo que conquistó títulos locales e internacionales bajo la conducción de Pep Guardiola.
La relación entre los dos delanteros continuó siendo cercana incluso después de la salida del argentino rumbo al Atlético de Madrid.
Enzo y Rulli, también mencionados
Enzo Fernández y Gerónimo Rulli también fueron incluidos por Haaland entre quienes lo acercaron al mate.
El mediocampista del Chelsea es una de las figuras de la Selección Argentina, mientras que Rulli tuvo una extensa trayectoria en Europa y también integró distintos ciclos de la Albiceleste.
La mención conjunta reforzó el tono distendido de la publicación.
Una costumbre extendida entre futbolistas
El mate es habitual entre jugadores argentinos y sudamericanos que comparten planteles en Europa.
En los últimos años, distintos futbolistas extranjeros incorporaron la infusión a su rutina cotidiana después de convivir con compañeros argentinos o uruguayos.
Haaland se sumó ahora a esa lista con una publicación que tuvo rápida repercusión entre sus seguidores.