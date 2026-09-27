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España remontó y venció 3-2 a Inglaterra en Wembley

La Roja se impuso en Londres por la primera fecha del Grupo 3 de la Liga A. Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron para el ganador.

España derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley por el Grupo 3 de la Liga A. Foto: ReutersEspaña derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley por el Grupo 3 de la Liga A. Foto: Reuters
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España derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley por la primera fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026, en un partido cambiante que tuvo cinco goles y un penal fallado.

Lamine Yamal abrió el marcador para el conjunto español, mientras que Antony Gordon y Harry Kane dieron vuelta el resultado para los locales. En el complemento, Álex Baena y Mikel Oyarzabal sellaron la remontada.

Soccer Football - Nations League - Group A3 - England v Spain - Wembley Stadium, London, Britain - September 26, 2026 Spain's Lamine Yamal scores their first goal REUTERS/David Klein TPX IMAGES OF THE DAYLamine Yamal abrió el marcador antes de los dos minutos de juego. Foto: Reuters

Yamal golpeó de entrada

España se puso en ventaja antes de los dos minutos, después de una presión alta que terminó con Yamal recuperando la pelota y definiendo ante la salida de James Trafford.

Inglaterra reaccionó y encontró el empate a los 36 minutos con Gordon, luego de una acción que comenzó con una combinación junto a Jude Bellingham.

Cuatro minutos después, Kane conectó de cabeza y el desvío en Marc Cucurella terminó descolocando a Unai Simón para el 2-1 parcial.

El penal que pudo cambiar el partido

En el segundo tiempo, Inglaterra tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde los doce pasos.

Kane se hizo cargo de la ejecución, pero su remate terminó en el travesaño después de que se resbalara al momento de impactar la pelota.

España aprovechó esa chance desperdiciada y, a los 15 minutos, Baena empató con un remate desde afuera del área.

Soccer Football - Nations League - Group A3 - England v Spain - Wembley Stadium, London, Britain - September 26, 2026 Spain's Alex Baena celebrates scoring their second goal REUTERS/David KleinEspaña derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley por el Grupo 3 de la Liga A. Foto: Reuters

Oyarzabal completó la remontada

El propio Baena participó luego en la jugada del tercer gol y dejó a Oyarzabal frente al arquero inglés.

El delantero definió para establecer el 3-2 definitivo y darle a España sus primeros tres puntos en el Grupo 3.

En el otro partido de la zona, Croacia venció 2-1 a República Checa.

Modric también fue protagonista

Luka Modric, con 41 años, abrió el marcador para Croacia con un remate cruzado que terminó en el ángulo.

Mario Pašalić convirtió el segundo, mientras que Adam Karabec había marcado el empate transitorio para República Checa.

En otros resultados de la jornada, Suiza goleó 3-0 a Macedonia del Norte, Finlandia venció 7-0 a San Marino y Albania superó 2-0 a Bielorrusia.

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