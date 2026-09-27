España derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley por la primera fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026, en un partido cambiante que tuvo cinco goles y un penal fallado.
España remontó y venció 3-2 a Inglaterra en Wembley
La Roja se impuso en Londres por la primera fecha del Grupo 3 de la Liga A. Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron para el ganador.
Lamine Yamal abrió el marcador para el conjunto español, mientras que Antony Gordon y Harry Kane dieron vuelta el resultado para los locales. En el complemento, Álex Baena y Mikel Oyarzabal sellaron la remontada.
Yamal golpeó de entrada
España se puso en ventaja antes de los dos minutos, después de una presión alta que terminó con Yamal recuperando la pelota y definiendo ante la salida de James Trafford.
Inglaterra reaccionó y encontró el empate a los 36 minutos con Gordon, luego de una acción que comenzó con una combinación junto a Jude Bellingham.
Cuatro minutos después, Kane conectó de cabeza y el desvío en Marc Cucurella terminó descolocando a Unai Simón para el 2-1 parcial.
El penal que pudo cambiar el partido
En el segundo tiempo, Inglaterra tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde los doce pasos.
Kane se hizo cargo de la ejecución, pero su remate terminó en el travesaño después de que se resbalara al momento de impactar la pelota.
España aprovechó esa chance desperdiciada y, a los 15 minutos, Baena empató con un remate desde afuera del área.
Oyarzabal completó la remontada
El propio Baena participó luego en la jugada del tercer gol y dejó a Oyarzabal frente al arquero inglés.
El delantero definió para establecer el 3-2 definitivo y darle a España sus primeros tres puntos en el Grupo 3.
En el otro partido de la zona, Croacia venció 2-1 a República Checa.
Modric también fue protagonista
Luka Modric, con 41 años, abrió el marcador para Croacia con un remate cruzado que terminó en el ángulo.
Mario Pašalić convirtió el segundo, mientras que Adam Karabec había marcado el empate transitorio para República Checa.
En otros resultados de la jornada, Suiza goleó 3-0 a Macedonia del Norte, Finlandia venció 7-0 a San Marino y Albania superó 2-0 a Bielorrusia.