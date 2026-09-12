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Estudiantes venció a Platense sobre la hora y se acercó a la zona de playoffs

El Pincha ganó 2 a 1 en La Plata con un gol de Guido Carrillo en tiempo de descuento. Ambos equipos utilizaron formaciones alternativas pensando en la Copa Libertadores.

Guido Carrillo marcó en tiempo de descuento el gol que le dio la victoria a Estudiantes ante Platense.Guido Carrillo marcó en tiempo de descuento el gol que le dio la victoria a Estudiantes ante Platense.
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Estudiantes consiguió este sábado un triunfo agónico por 2 a 1 ante Platense, por la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura, y quedó mejor posicionado en la pelea por ingresar a los playoffs.

El equipo platense se impuso con goles de Adolfo Gaich y Guido Carrillo, mientras que Guido Mainero había marcado el empate transitorio para el conjunto de Vicente López.

Un partido condicionado por la Libertadores

Los dos equipos presentaron formaciones alternativas, ya que tienen compromisos importantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes deberá visitar a Corinthians luego del empate 1 a 1 en la ida, mientras que Platense buscará revertir en Vicente López la derrota 2 a 0 frente a Fluminense.

El Pincha abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Gaich aprovechó una asistencia de Edwuin Cetré y definió para el 1 a 0.

Platense reaccionó rápido

La respuesta del Calamar llegó apenas cinco minutos después. Mainero recibió tras un contraataque y marcó el 1 a 1 a los 24 minutos.

Desde ese momento, el partido se mantuvo equilibrado y sin diferencias durante gran parte del desarrollo.

Estudiantes tuvo algunas aproximaciones en el complemento, mientras que Platense también generó oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Carrillo apareció en el final

Cuando el empate parecía definitivo, Guido Carrillo apareció en tiempo de descuento para cambiar el rumbo del partido.

El delantero, que había ingresado a los 80 minutos, convirtió a los 91 y selló el 2 a 1 para Estudiantes.

Con ese gol, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez logró una victoria que le permite mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Cómo quedó la pelea por los playoffs

Estudiantes llegó a 10 puntos en el Grupo A, mientras que Platense quedó con 9 unidades.

Independiente de Avellaneda, último equipo que aparece en zona de playoffs, suma 13 puntos y todavía tiene un partido menos.

El triunfo dejó al Pincha mejor acomodado de cara a la próxima jornada, mientras que Platense deberá reponerse antes de recibir a Fluminense por la Libertadores.

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