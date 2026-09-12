Estudiantes venció a Platense sobre la hora y se acercó a la zona de playoffs

¡EL TANQUEEE! Gaich conectó muy bien el centro de Cetré e hizo un gol de oficio para Estudiantes ante Platense en la fecha 9 del #TorneoClausura.



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