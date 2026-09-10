Copa Libertadores

Empate y polémica: Estudiantes igualó ante Corinthians y apuntó contra el arbitraje

El Pincha igualó 1-1 en La Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro puso en ventaja al local y Kaio César marcó el empate. Tras el partido, el dirigente Juan Martín Ongay cuestionó duramente al árbitro uruguayo Esteban Ostojich.