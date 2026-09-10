Estudiantes de La Plata igualó 1-1 ante Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y quedó obligado a buscar la clasificación en Brasil. El conjunto argentino se puso en ventaja a través de Alexis Castro, pero Kaio César estableció el empate en el comienzo del segundo tiempo.
Empate y polémica: Estudiantes igualó ante Corinthians y apuntó contra el arbitraje
El Pincha igualó 1-1 en La Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro puso en ventaja al local y Kaio César marcó el empate. Tras el partido, el dirigente Juan Martín Ongay cuestionó duramente al árbitro uruguayo Esteban Ostojich.
El resultado dejó sabor a poco en el equipo platense, que tuvo las situaciones más claras durante varios pasajes del encuentro y terminó jugando buena parte del complemento en campo rival. A esa frustración se sumó el malestar por el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, cuestionado por integrantes del plantel y de la dirigencia.
La bronca de Estudiantes por el arbitraje
Luego del encuentro, Juan Martín Ongay, secretario de Finanzas de Estudiantes, expresó su disconformidad a través de las redes sociales. El dirigente publicó una imagen del partido junto con una contundente frase: “A mano armada... Vergonzoso”, en referencia a la actuación de Ostojich.
Antes de ese mensaje, el delantero Guido Carrillo también había manifestado su malestar y sostuvo que “al árbitro se le fue el partido de las manos”. Por su parte, Leandro González Pírez reconoció la bronca del plantel por un resultado que, de acuerdo con la mirada del equipo argentino, no reflejó las oportunidades generadas.
El empate dejó a Estudiantes sin la ventaja que buscaba obtener como local y trasladó la definición de la serie a territorio brasileño.
Estudiantes golpeó primero
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez comenzó el partido con iniciativa y consiguió ponerse en ventaja rápidamente.
A los tres minutos, un córner desde la izquierda encontró la cabeza de Guido Carrillo, cuyo remate obligó al arquero Souza a dar un rebote. Allí apareció Alexis Castro, quien aprovechó la pelota suelta y definió con el arco libre para establecer el 1-0.
Con la ventaja, Estudiantes manejó el partido durante buena parte del primer tiempo y Corinthians tuvo dificultades para generar situaciones claras.
A los 19 minutos, una buena acción de Joaquín Correa por el centro terminó con el arquero brasileño saliendo rápidamente para evitar que Castro quedara mano a mano.
Corinthians respondió un minuto después con un avance de Rodrigo Garro, quien progresó por la izquierda y sacó un remate que se fue desviado.
Estudiantes volvió a acercarse a los 36 minutos. Baltasar Rodríguez recibió fuera del área y remató; la pelota se desvió en un defensor y terminó apenas por encima del travesaño.
El conjunto brasileño no logró inquietar con claridad a Fernando Muslera durante la primera etapa y el Pincha se fue al descanso en ventaja.
Corinthians reaccionó y encontró el empate
El segundo tiempo comenzó con un golpe inesperado para Estudiantes.
Apenas tres minutos después del reinicio, Rodrigo Garro habilitó a Kaio César, quien apareció por la derecha, quedó frente a Muslera y definió ante la salida del arquero uruguayo para marcar el 1-1.
El empate modificó el desarrollo del partido. Estudiantes tuvo que volver a asumir el protagonismo y comenzó a buscar espacios para recuperar la ventaja.
Con el correr de los minutos, el equipo platense fue creciendo y, especialmente desde los 15 minutos, pasó a dominar el trámite y a instalarse cerca del área brasileña.
A los 21, Fabricio Pérez generó peligro por la derecha y envió un centro que terminó nuevamente en los pies de Carrillo. El delantero cabeceó desde una posición inmejorable dentro del área, pero no pudo convertir.
En el tramo final, Estudiantes acumuló aproximaciones y encontró espacios principalmente a través de Tobio Burgos, Fabricio Pérez y Joaquín Correa, aunque le faltó precisión en la definición.
Ya en tiempo de descuento llegó una de las mejores oportunidades para el local. Edwin Cetré desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Correa, quien conectó de cabeza y obligó a una gran intervención de Souza, que voló hacia su izquierda para evitar el segundo gol del Pincha.
El marcador no volvió a modificarse y el encuentro terminó 1-1.
La serie se define en San Pablo
Con el empate, Estudiantes deberá conseguir un resultado favorable en Brasil para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.
La revancha ante Corinthians se disputará el miércoles 16 de septiembre, desde las 21:30, en el Neo Química Arena de San Pablo.
El conjunto platense llegará al partido decisivo con la obligación de ganar o, en caso de volver a empatar, definir la clasificación mediante una tanda de penales. La serie quedó abierta después de un encuentro en el que el Pincha no pudo transformar su dominio y sus ocasiones en una ventaja para viajar a Brasil.