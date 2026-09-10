Se metió entre los cuatro mejores

El "Ruso" Rodríguez fue héroe y Banfield es semifinalista de la Copa Argentina

El “Taladro” igualó 1-1 con Deportivo Riestra en los 90 minutos y se impuso 7-6 en la definición desde los doce pasos. Diego “Ruso” Rodríguez atajó el penal decisivo y aseguró la clasificación a semifinales.