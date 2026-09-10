Banfield se convirtió en semifinalista de la Copa Argentina 2026 luego de superar a Deportivo Riestra por 7-6 en la definición por penales, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos en el estadio Alfredo Beranger de Temperley.
El "Ruso" Rodríguez fue héroe y Banfield es semifinalista de la Copa Argentina
El “Taladro” igualó 1-1 con Deportivo Riestra en los 90 minutos y se impuso 7-6 en la definición desde los doce pasos. Diego “Ruso” Rodríguez atajó el penal decisivo y aseguró la clasificación a semifinales.
El equipo dirigido por Pedro Troglio fue superior durante buena parte del encuentro y contó con las situaciones más claras, pero Riestra logró ponerse en ventaja sobre el cierre del primer tiempo. El “Taladro” reaccionó rápidamente en el complemento y alcanzó la igualdad, aunque no pudo quebrar nuevamente el arco defendido por Marino Arzamendia.
En la definición desde los doce pasos, la tanda se extendió hasta el séptimo penal. Allí apareció la figura del arquero Diego “Ruso” Rodríguez, quien le contuvo el remate al defensor Carlos Quintana y selló la clasificación de Banfield.
Banfield generó las mejores situaciones, pero Riestra golpeó sobre el final
El partido comenzó con Banfield tomando la iniciativa. A los tres minutos, Lautaro Gómez probó desde media distancia, aunque su remate salió centrado y fue controlado por Arzamendia.
Poco después, un centro al segundo palo encontró al delantero Anthony Alonso, quien bajó la pelota dentro del área para la llegada de Ignacio Gariglio, pero el defensor no consiguió conectar el envío.
Riestra respondió a los 11 minutos, cuando un error en el cierre de Nicolás Meriano dejó a Alexander Díaz frente al arco. Sin embargo, su definición de primera no logró complicar a Rodríguez.
Banfield volvió a acercarse a los 18 minutos. Santiago López García envió un centro al primer palo que encontró a Tomás Adoryan, cuyo remate fue bloqueado y terminó en córner. En la ejecución de ese tiro de esquina, Gómez buscó el gol olímpico y obligó a Arzamendia a intervenir sobre su primer palo.
Con el correr de los minutos, el conjunto de Troglio mantuvo el control y volvió a inquietar sobre el cierre. A los 41 minutos, López García ingresó hacia el centro desde la izquierda y sacó un zurdazo que el arquero paraguayo contuvo en dos tiempos.
La ocasión más clara llegó a los 43 minutos: Gómez recibió fuera del área y buscó el ángulo con un zurdazo que encontró una gran respuesta de Arzamendia, quien llegó a mano cambiada para desviar la pelota.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Riestra encontró el golpe. En tiempo cumplido, un pelotazo al área fue bajado de cabeza por Alonso, pero la pelota quedó para Ángel Stringa, quien definió alto y puso el 1-0.
Adoryan marcó el empate y el partido terminó en penales
Banfield salió decidido a buscar la igualdad en el complemento y la consiguió rápidamente.
A los cinco minutos, Alexander Machado bajó una pelota aérea dentro del área y Tomás Adoryan resolvió con una espectacular tijera para establecer el 1-1.
El empate no modificó la actitud del conjunto del sur bonaerense, que continuó buscando el segundo. A los 13 minutos, Gómez desbordó por derecha y envió un pase atrás para Brandon Oviedo, quien remató débil y facilitó la intervención de Arzamendia.
Un minuto después, Adoryan volvió a probar desde afuera del área con un derechazo que el arquero paraguayo controló en dos tiempos.
Riestra tuvo su primera aproximación clara del complemento a los 18 minutos, cuando Gabriel Obredor sacó un remate bajo desde el sector derecho que pasó muy cerca del primer palo.
Banfield siguió insistiendo. A los 32 minutos, luego de una buena combinación colectiva y un desborde por derecha, Favio Álvarez recibió un centro atrás y tuvo espacio para rematar, aunque su disparo se fue por encima del travesaño.
La última gran oportunidad del partido fue para Riestra. A los 42 minutos, Tomás González controló dentro del área y sacó un remate cruzado que encontró una gran respuesta de Rodríguez sobre su palo izquierdo.
Sin más goles, el encuentro terminó 1-1 y la clasificación se definió mediante penales.
El “Ruso” Rodríguez fue el héroe de la tanda
La definición desde los doce pasos fue de máxima tensión y se extendió hasta el séptimo remate.
Para Banfield convirtieron Alexander Machado, Federico Anselmo, Favio Álvarez, Nicolás Meriano, Diego Rodríguez, Tomás Adoryan y Brandon Oviedo.
En Riestra marcaron Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas, Tomás González, Milton Céliz y Pedro Ramírez. La serie quedó definida cuando Carlos Quintana no pudo vencer a Rodríguez.
El arquero del “Taladro” contuvo el remate decisivo y se convirtió en el gran protagonista de una clasificación que coloca a Banfield entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina 2026.
En semifinales, Banfield se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Boca, cuyo encuentro de cuartos de final permanece pendiente de definición debido a la denuncia presentada por Vélez por una presunta inclusión indebida.