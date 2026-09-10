Tenis

US Open: Zeballos y Andreozzi se quedaron a las puertas de las semifinales de dobles

Los argentinos no pudieron avanzar a las semifinales del dobles masculino. Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, cayó ante Joe Salisbury y Rajeev Ram, mientras que Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard perdieron frente a Harri Heliövaara y Henry Patten.