Los argentinos Horacio Zeballos y Guido Andreozzi quedaron eliminados en los cuartos de final del dobles masculino del US Open y no pudieron acceder a la instancia de semifinales.
US Open: Zeballos y Andreozzi se quedaron a las puertas de las semifinales de dobles
Los argentinos no pudieron avanzar a las semifinales del dobles masculino. Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, cayó ante Joe Salisbury y Rajeev Ram, mientras que Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard perdieron frente a Harri Heliövaara y Henry Patten.
Zeballos, que formó pareja con el español Marcel Granollers, perdió ante los experimentados Joe Salisbury y Rajeev Ram por 6-4 y 6-4. El encuentro tuvo una duración de una hora y 27 minutos y estuvo marcado por la solidez del saque de la dupla británico-estadounidense.
Zeballos y Granollers no pudieron defender el título
Salisbury y Ram construyeron buena parte de su victoria a partir de su eficacia con el primer servicio. Ganaron el 76% de los puntos jugados con el primer saque y consiguieron tres quiebres para imponerse en sets corridos.
De esta manera, Zeballos y Granollers quedaron sin posibilidades de repetir el título conseguido en el US Open 2025. La dupla argentina-española también había tenido una destacada etapa reciente, con los títulos de Roland Garros 2025 y 2026.
El marplatense y el catalán buscaban prolongar su recorrido en Nueva York, pero se encontraron con una pareja que mostró mayor contundencia en los momentos decisivos y terminó resolviendo el partido en poco más de una hora y veinte minutos.
Andreozzi y Guinard lucharon hasta el tercer set
Por su parte, Guido Andreozzi y Manuel Guinard protagonizaron un encuentro mucho más extenso y equilibrado ante Harri Heliövaara y Henry Patten.
La dupla argentino-francesa se quedó con el primer set en el tie-break, por 9-7, luego de un parcial muy parejo. Sin embargo, Heliövaara y Patten reaccionaron en el segundo capítulo y volvieron a llevar la definición al desempate.
En esa instancia, los europeos se impusieron por 7-3 y forzaron un tercer set para definir el encuentro.
El parcial decisivo mostró otra dinámica. Andreozzi y Guinard no lograron mantener el nivel que habían exhibido durante los dos primeros sets y sus rivales aprovecharon la oportunidad para tomar rápidamente el control. Finalmente, Heliövaara y Patten se impusieron por 6-2 y sellaron su clasificación a las semifinales.
Con estas dos derrotas, Argentina se quedó sin representantes en el cuadro de dobles masculino del US Open, luego de una jornada en la que tanto Zeballos como Andreozzi estuvieron entre los protagonistas de los cuartos de final.