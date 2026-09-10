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Tras salir ileso del clásico, Newell’s tiene un duro examen en su casa

La “Lepra” viene de dos empates positivos de visitante, frente a Estudiantes y Central, y este viernes recibe a Vélez, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Kudelka intentará conducir a su equipo a una victoria que lo acerque a la clasificación a los playoffs