Cuando el calendario del Torneo Clausura le marcó a Newell’s que se le venían Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Vélez, tres de los mejores equipos del fútbol argentino en los últimos años, los hinchas empezaron a hacer cuentas. No perder los dos primeros partidos en condición de visitante e ir por una victoria de local ante el “Fortín”, no estaría nada mal. La primera parte de esa ecuación que muchos “leprosos” evaluaban, se cumplió con éxito. El trabajado punto que la “Lepra” se trajo de La Plata y el agónico empate que logró el domingo pasado en el clásico, con todo lo que eso significa, levantaron los niveles de autoestima del plantel. Ahora se viene Vélez, este viernes a las cinco de la tarde en el “Coloso Marcelo Bielsa”, y las obligaciones empiezan a ser diferentes.
Tras salir ileso del clásico, Newell’s tiene un duro examen en su casa
La “Lepra” viene de dos empates positivos de visitante, frente a Estudiantes y Central, y este viernes recibe a Vélez, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Kudelka intentará conducir a su equipo a una victoria que lo acerque a la clasificación a los playoffs
El gol de Matías Cóccaro el domingo pasado en Arroyito, cuando parecía que una nueva derrota en el clásico rosarino posaría nubarrones sobre el cielo “rojinegro”, fue un tremendo alivio para todos en Newell’s. Nadie se atreve a festejar un empate en el fútbol argentino porque habilita la cargada del rival, pero ese agónico grito del delantero “leproso” -encima con la corrección del VAR luego de la insólita decisión del asistente de levantar la bandera por supuesto fuera de juego- le permite al técnico Frank Kudelka seguir con la construcción de un equipo confiable.
Dos puntos sobre seis posibles no parecen ser mucha cosa, pero si se mira la calidad de los equipos rivales, la complejidad de jugar de visitante -condición en la que Newell’s todavía no pudo ganar en el Clausura- y el desarrollo de esos dos encuentros, sin lugar a dudas son dos empates que suman. Pero para que terminen de ser absolutamente positivos, la “Lepra” deberá ir por los tres este viernes ante Vélez.
La cuestión es que Vélez también es un equipo peligroso. Es más; por presente, por continuidad de juego y por integridad física de sus futbolistas, quizás el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto sea el mejor de los tres que le tocaron a Newell’s en fila en este tramo del campeonato. El premio será grande para la “Lepra” si logra la victoria, ya que dará un paso fundamental para clasificarse por primera vez a los mata-mata que definirán al próximo campeón del fútbol argentino.
Para el duelo de este viernes en el “Coloso”, el técnico Frank Kudelka tendrá que hacer al menos un cambio debido a la ausencia casi segura de Franco Escobar, quien salió con una molestia ante Central. El defensor, que actuó como lateral izquierdo en los duelos ante el “Canalla” y el “Pincha”, dejó la cancha el domingo pasado por un problema muscular y todo indica que no llegaría en condiciones físicas para jugar contra el “Fortín” de Liniers.
Para reemplazarlo, el DT maneja dos alternativas. La más probable es que vuelva Jerónimo Russo a la banda izquierda, pero tampoco se descarta que corra al zaguero Lucas Carrizo al lateral y que ponga a otro central, como Bruno Cabrera u Oscar Salomón.
Newell’s lleva cuatro fechas sin derrotas en el Clausura, con dos triunfos al hilo en condición de local ante Deportivo Riestra y Banfield, y dos igualdades contra Estudiantes y Central fuera de casa.
Guch, citado para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El joven delantero de Newell’s Facundo Guch, titular en el equipo de Frank Kudelka, fue citado a la selección argentina sub 19 que participará de los Juegos Suramericanos que se disputarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela a partir del próximo fin de semana. El formato del fútbol masculino reunirá a ocho selecciones divididas en dos zonas de cuatro y los dos mejores de cada una pasarán directamente a semifinales. La competencia será exclusiva para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero del 2007.
El equipo que conduce Claudio Gugnali, ex ayudante de campo de Alejandro Sabella, compartirá el Grupo B con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los encuentros del fútbol masculino se disputarán en el “Coloso Marcelo Bielsa” y entre los citados está el juvenil “leproso” Facundo Guch, una de las mejores apariciones de la cantera en esta temporada y titular en el equipo de Kudelka. A partir de esta convocatoria, Guch se perdería el partido que Newell’s deberá jugar de visitante ante Platense, por la fecha 10 del Clausura, el domingo 20 de septiembre.