Agónica definición del clásico rosarino

Newell's se lo igualó a Central sobre el final

La Lepra rescató un punto sobre el final del encuentro ante el “Canalla” en la octava fecha del Torneo Clausura. Gastón Ávila había abierto el marcador para Central en 46’ tras un córner. Cóccaro lo empató a los 93’.