El clásico rosarino terminó en empate entre Rosario Central y Newell's en el encuentro disputado este domingo en el Gigante de Arroyito.
Newell's se lo igualó a Central sobre el final
La Lepra rescató un punto sobre el final del encuentro ante el “Canalla” en la octava fecha del Torneo Clausura. Gastón Ávila había abierto el marcador para Central en 46’ tras un córner. Cóccaro lo empató a los 93’.
Con este resultado, Rosario Central alcanzó la sexta posición de la Zona B del campeonato local con 12 unidades. En tanto, Newell’s se ubicó en la quinta plaza del Grupo A, a la espera de otros resultados, con los mismos puntos.
El empate vuelve a engrosar la estadística de paridad: es el enfrentamiento de Primera División en el fútbol argentino con mayor porcentaje de empates en su historial (104 de 280 jugados en el profesionalismo).
Ahora, Rosario Central visitará a Tigre el próximo domingo desde las 14:45, mientras que Newell’s recibirá a Vélez el viernes 11 de septiembre a partir de las 17:00, ambos correspondientes a la novena jornada del Torneo Clausura.
Partido cerrado
En un desarrollo bastante apagado del partido, los goles del mismo le pusieron más emoción al clásico rosarino.
El primer tiempo mostró igualdad en el trámite del encuentro. Los dirigidos por Jorge Almirón manejaban mejor la pelota, pero no podían profundizar con claridad. El equipo de Frank Kudelka no lograba hacer pie pero tampoco sufría.
Todo se mantuvo con cierta paridad hasta un córner sobre el cierre del primer tiempo a favor del local. El centro fue bajado por Enzo Copetti para Gastón Ávila que apareció en el área para rematar de volea con la zurda y clavarla del ángulo.
En el segundo tiempo Newell's buscó la reacción y terminó encontrando el empate sobre el final. El rojinegro aumentó presión en el complemento y realizó cambios ofensivos para buscar el empate. Sobre el final lo consiguió, con una buena jugada entre Ignacio Rámirez que la dejó para Matías Cóccaro que la mandó a guardar. Luego de una revisión en el VAR, el gol fue convalidado.
El árbitro Yael Falcón Pérez y el VAR Lucas Novelli supervisaron las incidencias del partido del Clásico rosarino; la intervención del VAR no modificó la decisión del gol de Ávila ni el empate final que declaró a Central y a Newell's con un empate técnico.
Con el empate, Newell’s cortó una racha de seis derrotas al hilo en el clásico, lleva cuatro sin perder y está en puestos de clasificación; para Central siginificó un cachetazo y sigue acumulando partidos sin ganar desde la eliminación de la Libertadores.
Síntesis
Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Facundo Mallo (o Pizarro), Augusto Solari; Alan Rodríguez, Federico Carrizo/Campaz, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti y Jáminton Campaz.
Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Bruno Cabrera, Martín Ortega; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Thomas Ríos.
Goles: 46' PT: Gastón Ávila (Rosario Central) — 48' ST: Matías Cóccaro (Newell's)
Cambios: Central: 21' ST: Entraron Alexis Soto y Federico Navarro en reemplazo de Agustín Sández y Pizarro.30' ST: Ingresaron Marco Ruben por Enzo Copetti y Giovanni Cantizano por Alan Rodríguez. 46' ST: Salió Ángel Di María e ingresó Sebastián Zaracho. NOB: 14' ST Jerónimo Russo, Mateo García y Jerónimo Gómez Mattar por Franco Escobar, Rodrigo Herrera y Facundo Guch. 35' ST: Ignacio Ramírez por Walter Mazzantti, 43' ST: Entró Francisco Scarpeccio por Martín Ortega.
Amonestados: Agustín Sández (RC), Gastón Ávila (RC), Luca Regiardo (NOB), Martín Ortega (NOB), Augusto Solari (RC) y Alexis Soto (RC).