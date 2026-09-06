Boca dejó escapar una victoria sobre el final y empató 2-2 este sábado ante Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize estuvo dos veces arriba en el marcador, pero recibió el empate a los 48 minutos del complemento.
Boca dejó escapar el triunfo en la última y empató 2-2 ante Gimnasia de Mendoza
El Xeneize estuvo dos veces en ventaja, pero Esteban Fernández marcó el empate a los 48 minutos del segundo tiempo. Arruabarrena había presentado un equipo alternativo.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena presentó una formación con ocho cambios respecto del equipo que venía de eliminar a Vélez por la Copa Argentina. La rotación estuvo vinculada al próximo compromiso ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Velasco abrió el partido
Boca encontró la ventaja a los 16 minutos por intermedio de Alan Velasco. El atacante recibió cerca del área y sacó un remate que superó a César Rigamonti para establecer el 1-0.
La ventaja duró apenas dos minutos. Ignacio Sabatini aprovechó una pelota dentro del área y convirtió el 1-1 para Gimnasia, que había comenzado el partido generando las primeras situaciones de peligro.
Zenón volvió a poner arriba a Boca
A los 37 minutos, Boca recuperó la ventaja con una buena acción ofensiva. Velasco participó de la jugada, Dylan Gorosito llegó por el sector derecho y envió el pase hacia el medio para Kevin Zenón.
El mediocampista apareció libre dentro del área y definió para el 2-1. Antes del descanso, Velasco también estuvo cerca del tercero con un remate que impactó en uno de los postes.
El VAR salvó a Boca
Gimnasia aumentó la presión durante el segundo tiempo y obligó al Xeneize a defender cada vez más cerca de su arco. Álvaro Montero respondió ante varios intentos del conjunto mendocino.
A los 25 minutos del complemento, Sabatini volvió a convertir y parecía haber igualado el partido. Sin embargo, Darío Herrera revisó la acción a instancias del VAR y anuló el gol por posición adelantada.
Boca realizó modificaciones para sostener la ventaja y Arruabarrena reforzó la estructura defensiva con los ingresos de Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo y Williams Alarcón.
Se le escapó en tiempo de descuento
Cuando el triunfo parecía encaminado, Gimnasia encontró el empate a los 48 minutos. Esteban Fernández capturó una pelota cerca del área y sacó el remate que venció a Montero para establecer el 2-2 definitivo.
El empate frenó la posibilidad de Boca de sumar su tercera victoria consecutiva entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina. El Xeneize había llegado al encuentro después de superar a Lanús por el campeonato y eliminar a Vélez por penales.
Ahora, Boca cambiará rápidamente el foco hacia la Copa Sudamericana. El martes recibirá a San Pablo desde las 21.30 por los cuartos de final, mientras que el viernes volverá a jugar en La Bombonera ante Central Córdoba por el Clausura.