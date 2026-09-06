Boca dejó escapar el triunfo en la última y empató 2-2 ante Gimnasia de Mendoza

¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN MENDOZA! Sabatini se encontró con la pelota en el área, giró y descolocó a Montero para anotar el 1-1 de Gimnasia (M) vs. Boca.



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