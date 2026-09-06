Vélez Sarsfield derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata este sábado en el estadio José Amalfitani, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Ronaldo Martínez convirtió el único gol del encuentro sobre el cierre del primer tiempo.
Vélez venció a Estudiantes y se sumó a la pelea por la punta de la Zona A
El Fortín se impuso 1-0 en Liniers con gol de Ronaldo Martínez y alcanzó en puntos a Gimnasia de Mendoza e Instituto en la parte alta del grupo.
El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto volvió al triunfo después de cuatro empates consecutivos por el campeonato y de la eliminación ante Boca en los penales por la Copa Argentina. Con la victoria, quedó igualado en puntos con Gimnasia de Mendoza e Instituto en la zona alta del grupo.
Vélez dominó desde el inicio
El Fortín asumió el protagonismo desde los primeros minutos. Thiago Silvero tuvo la primera ocasión con un cabezazo que Fernando Muslera desvió por encima del travesaño, mientras que Matías Pellegrini estuvo todavía más cerca con un remate que impactó en el palo.
Ronaldo Martínez también exigió al arquero uruguayo durante un tramo en el que Vélez acumuló situaciones y presionó con intensidad la salida del conjunto platense.
Ronaldo Martínez marcó el único gol
La insistencia tuvo premio a los 40 minutos. Vélez ejecutó una pelota parada desde la derecha, Silvero bajó el envío de cabeza hacia el centro del área y Ronaldo Martínez apareció para definir y establecer el 1-0.
El tanto llegó en el cierre de una primera mitad ampliamente favorable al local, que consiguió trasladar al marcador la superioridad que había mostrado durante buena parte de los primeros 45 minutos.
Estudiantes buscó reaccionar
El desarrollo se equilibró durante el complemento y Estudiantes intentó adelantarse en el campo con los cambios realizados por Alexander Medina. Sin embargo, el equipo visitante encontró dificultades para generar situaciones claras frente al arco de Tomás Marchiori.
Vélez también contó con oportunidades para liquidar el encuentro. Luca Feller sacó un remate que se estrelló contra uno de los postes de Muslera y dejó al Fortín a centímetros del segundo tanto.
Sobre el cierre, Eric Meza probó con un disparo ante la imposibilidad de encontrar un compañero mediante un centro, pero Marchiori respondió y conservó la ventaja del conjunto local.
Lo que viene para ambos
Vélez visitará a Newell's Old Boys el próximo viernes 11 de septiembre en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la novena fecha del Torneo Clausura.