Vélez venció a Estudiantes y se sumó a la pelea por la punta de la Zona A

¡¡LLEGÓ EL GOLEADOR AL FORTÍN!! Silvero se la bajó a Ronaldo Martínez que la empujó y anotó su primer gol en Vélez para poner el 1-0 vs. Estudiantes.



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