El presente de Rosario Central está un poco revuelto. La eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final, algunos resultados adversos en el campeonato local y el bajo nivel que muestra el equipo en algunos partidos, hicieron que se levanten voces críticas entre los hinchas, sobre todo dirigidas al técnico Jorge Almirón, a la dirigencia por refuerzos que no llegaron y a algunos futbolistas en particular. Por eso, el referente y capitán del plantel, Ángel Di María, sintió que era el momento de salir a dar la cara y a calmar las aguas para poder transitar con tranquilidad las competiciones que se vienen. Y, de paso, “Fideo” despejó a la tribuna los rumores que se habían generado sobre un posible anuncio de final de su carrera.
Di María salió a tranquilizar los ánimos en Central y a despejar dudas sobre su retiro
El capitán “canalla”, que no había hablado el domingo pasado tras el empate en el clásico rosarino, protagonizó una conferencia de prensa donde pidió “estar más unidos que nunca para encarar los objetivos que vienen”. Y aclaró: “No estoy pensando en el retiro, quiero seguir ganando títulos con Central”
“Tenía ganas de hacer una conferencia con la gente de Rosario. No me quiero retirar, estoy disfrutando del fútbol argentino, de una liga competitiva”, arrancó la conferencia Di María, dejando en claro que no iba a hablar de él sino del momento que está atravesando el equipo y el club en general.
El ex futbolista de Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus y la selección argentina, detectó que el clima en Central estaba un poco revuelto y decidió salir a hablar, algo que no había hecho el domingo pasado luego del empate en el clásico contra Newell’s: “El club viene creciendo, logrando títulos y parece que es todo lo contrario. De este lado de la vereda estamos muy bien. Central crece, se ve en el Gigante, en todos lados, donde vamos copamos. Las cosas están más que bien, a veces la prensa lleva a que las cosas vayan para otro lado”, tiró.
Di María resaltó en todo momento la paridad que existe en el torneo argentino: “En el fútbol gana uno solo, es la realidad. La ilusión de la gente con la Libertadores era la misma que teníamos nosotros. A veces te agarra un mal partido, las cosas no se dan y te quedás afuera”, señaló. “El fútbol argentino es competitivo ciento por ciento, son muy poquitos los equipos que ganan tres partidos seguidos”, agregó.
“Antes no pasaba en el club: victorias, victorias, victorias, ganar títulos, que se agrande la cancha. La gente ve todo eso y es obvio que quiere ganar, pero gana solo uno. Cuando no se da, hay que seguir”, apuntó el experimentado futbolista “canalla”. Y mencionó los objetivos que le quedan a Central este año: “Todavía nos queda el torneo, la anual, tenemos los partidos que vienen con equipos que están arriba nuestro. Nosotros tiramos siempre para adelante, la gente sabe que quiero seguir ganando cosas y seguir metiendo a Central en copas”, afirmó.
El próximo gran desafío de Central es el duelo que pone en juego el título de la Supercopa Internacional, ante Estudiantes de La Plata el próximo 26 de septiembre en el estadio “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero: “Ojalá que la final contra Estudiantes sea un nuevo título para Central”, deseó el capitán “auriazul”. Ese será un encuentro clave para Jorge Almirón. Si Central es campeón, será un respaldo para su trabajo al frente del plantel. Caso contrario, nadie a esta altura puede asegurar que continúe en su puesto.
El dolor que lo aqueja
En el plano personal, Ángel Di María admitió que sigue lidiando con una molestia física que condiciona su rendimiento. “La pubalgia sigue molestando, pero de a poco me voy sintiendo mejor, es día a día con trabajo. Hay días que me siento bien y otros en que molesta un montón”, confió.
También se refirió a los cuestionamientos que recibieron en algunos momentos el entrenador Jorge Almirón y ciertos futbolistas del plantel, como Enzo Copetti o el arquero Jeremías Ledesma. “Sabemos que la gente está con nosotros. Pasa en todos lados que quieran más a uno que a otro”, relativizó.
Por último, Di María contó que su regreso a Rosario le permitió vivir situaciones que lo emocionan incluso con simpatizantes rivales. “Me cruzo mucha gente de Newell’s que me agradece y me pide fotos. Volví para eso, para ser feliz. Dije cuando volví que quería vivir tranquilo, estoy más que agradecido a la gente”, concluyó.