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Di María salió a tranquilizar los ánimos en Central y a despejar dudas sobre su retiro

El capitán “canalla”, que no había hablado el domingo pasado tras el empate en el clásico rosarino, protagonizó una conferencia de prensa donde pidió “estar más unidos que nunca para encarar los objetivos que vienen”. Y aclaró: “No estoy pensando en el retiro, quiero seguir ganando títulos con Central”