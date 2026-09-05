Se juega un nuevo clásico rosarino y a esta altura sobran las palabras. Como siempre ocurre, la ciudad modifica su ritmo en la tarde del domingo, aunque los nervios, la ansiedad y la expectativa ya embarga a “canallas” y “leprosos” desde los días previos.
Rosario vibra con un nuevo clásico: Central y Newell’s chocan este domingo
“Canallas” y “leprosos” protagonizarán un nuevo duelo futbolístico rosarino, este domingo desde las 14.45 en el “Gigante” de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los equipos de Almirón y Kudelka llegan parejos, con fortalezas y con deficiencias que intentarán corregir en un partido tan trascendente. Como siempre, habrá un amplio operativo de seguridad
El partido comenzará en la siesta dominguera, en el atípico horario de las 14.45, en el estadio “Gigante” de Arroyito y tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez, que ya sabe lo que es dirigir este duelo tan intenso y pasional. Desde el análisis futbolístico previo, se puede decir que Central y Newell’s llegan a este encuentro en un escenario de marcada paridad. Ambos tienen fortalezas que tratarán de validar durante los 90 y pico minutos de juego y debilidades que intentarán corregir para salir ilesos para lo que resta de la temporada.
Rosario Central tiene como grandes cartas su impactante racha positiva en clásicos desde hace ya más de una década, el empuje de su hinchada y ese “ancho de espadas” representado Ángel Di María, goleador y gran figura de los últimos dos derbys de la ciudad. Newell’s puede tirar sobre la mesa la solidez de equipo que le aportó el técnico Frank Kudelka, los buenos resultados que viene cosechando en este Torneo Clausura y el gran momento que están pasando varios de sus futbolistas.
El “Canalla” quiere más
En los últimos 13 años, Central ha sido prácticamente infalible cada vez que enfrentó a su rival de toda la vida. Un clásico que históricamente fue parejo y dominado por los empates, donde casi siempre predominaba el miedo a perderlo por encima del afán de ganarlo, hoy el club de Arroyito le sacó a Newell’s el impactante número de 22 victorias arriba. La superioridad “auriazul” se hace más contundente cuando se menciona que los “canallas” llevan seis triunfos al hilo contra su máximo adversario.
La realidad indica que, de un tiempo a esta parte, no importó demasiado como llegaban ambos equipos: siempre terminó imponiéndose Central. Y en los dos últimos clásicos, emergió la figura descollante de Ángel Di María, autor de un golazo de tiro libre en el Clausura 2025, en el anterior clásico jugado en el “Gigante”, y responsable de abrir el camino de la victoria el 1 de marzo de este año, en el 2 a 0 en cancha de la “Lepra”.
Si se cotejan los dos planteles, salta a la vista que Central tiene mayor jerarquía en su plantel. Un arquero como Jeremías Ledesma, que ya jugó en Europa y viene de River. Dos zagueros confiables como Ignacio Ovando -ya fue citado a la selección y se perfila para integrar la renovación “albiceleste”- y Gastón Ávila. Un mediocampista con proyección al exterior como Franco Ibarra. Y dos futbolistas determinantes en ataque como Di María y Jaminton Campaz.
Sin embargo, Central llega con muchas dudas a este clásico y también con varias decepciones a cuestas. El entrenador Jorge Almirón nunca pudo meterse en el gusto de los hinchas y cada vez que lo menciona la voz del estadio, hay más silbidos que aplausos. Los “canallas” lo ubican como el principal responsable de haber perdido la semifinal contra River en el Apertura y de las dolorosas eliminaciones de la Copa Argentina y la Libertadores.
Y si hay un déficit claro para marcarle a este equipo “canalla”, es su falta de gol. Enzo Copetti, el nueve titular de Almirón, anda con la pólvora mojada desde hace ya un largo tiempo. Tomás Badaloni, que es el centrodelantero que el presidente Gonzalo Belloso contrató en este mercado, está muy lejos del nivel que necesita el equipo. Y Marco Ruben, el nueve que ya es leyenda en el club, pareciera que no está para sostener el ritmo de un partido exigente como el que se viene. De todas maneras, Ruben fue el nueve titular en el último partido ante Gimnasia y su “aura” en clásicos le da una chance concreta de jugar.
El probable once de Rosario Central para jugar el clásico de este domingo es: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Federico Navarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.
La “Lepra” va por el corte
Newell’s necesita imperiosamente cortar la racha de derrotas en el clásico para empezar a salir de ese laberinto en el que se metió hace ya más de una década. Lleva seis caídas consecutivas ante el adversario de siempre y el riesgo cada vez más presente para los “rojinegros” es acostumbrarse a fallar en este duelo tan valorado por los hinchas. A diferencia de los choques anteriores con Central, esta vez los “leprosos” lo encaran con niveles elevados de confianza, basada fundamentalmente en el muy buen trabajo que viene realizando el entrenador Frank Kudelka y todo su cuerpo técnico.
Kudelka tomó a Newell’s precisamente la semana anterior a la disputa del clásico del torneo pasado. En ese momento el equipo estaba “en el fondo del mar”, como él mismo lo definió. Como era de esperarse por el caos que vivía la “Lepra” en ese momento, el conjunto del Parque Independencia perdió el clásico de local. Pero Kudelka no se quedó en lamentos ni se dejó llevar por el pesimismo general que se respiraba en la institución. Empezó a construir un plantel competitivo y en el último tramo del Apertura y esta primera mitad del Clausura, logró su objetivo.
No fue casualidad que el jueves pasado, en el tradicional “Banderazo” previo al clásico que llevan a cabo religiosamente lo hinchas de Newell’s, el más aplaudido haya sido el director técnico del primer equipo. En la mirada estratégica del DT y en el respaldo de los jugadores para interpretar sus ideas, está la mayor esperanza de la “Lepra” en este partido con antecedentes tan desalentadores.
Pero los que saldrán a la cancha serán los jugadores. En ese aspecto, Newell’s encontró la tan buscada solidez defensiva con la seguridad que brindan su arquero Josué Reinatti y la dupla de zagueros integrada por Lautaro Gianetti y Lucas Carrizo. En la mitad de la cancha, el joven capitán Luca Regiardo demostró que tiene personalidad y despliegue para bancarse esa doble función tan compleja. Y en el ataque, el pibe Facundo Guch se complementa muy bien con los experimentados Walter Mazzanti y Matías Cóccaro. Santiago Solari, que firmó el jueves como nuevo jugador “leproso” y apenas tiene un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros, tiene chances de jugar. La solidaridad y compromiso del resto, hace de este Newell’s un equipo confiable.
Es obvio que la “Lepra” todavía no tiene una estructura consolidad y que por momentos sufre los trámites de los partidos, como sucedió el lunes pasado en La Plata ante Estudiantes. Posiblemente el mayor problema esté en los laterales defensivos, que es donde Central tiene sus mayores potenciales con el desequilibrio que generan Di María y Campaz. Seguramente, Kudelka ya tomó nota de eso.
El probable once de Newell’s en el clásico es: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari o Thomás Ríos; Matías Cóccaro.
La seguridad, siempre en juego
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe desplegará un fuerte operativo de seguridad para el clásico rosarino que se jugará este domingo en el “Gigante” de Arroyito a partir de las 14.45, por la fecha 8 de la Liga Profesional. En este sentido, informaron que habrá 580 efectivos policiales y que las puertas del estadio se abrirán tres horas antes del comienzo del encuentro para los hinchas locales.
Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva de la Provincia detalló que, además de los efectivos de la policía, se le agregarán 300 empleados de seguridad privada que contratará Rosario Central. “Las puertas del estadio se abrirán a las 11.45, tres horas antes para que todos los hinchas vayan con tiempo para poder encontrar su lugar de forma tranquila. Creemos que es necesario que la gente entre con tiempo al estadio, sin inconvenientes”, concluyó.