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Rosario vibra con un nuevo clásico: Central y Newell’s chocan este domingo

“Canallas” y “leprosos” protagonizarán un nuevo duelo futbolístico rosarino, este domingo desde las 14.45 en el “Gigante” de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los equipos de Almirón y Kudelka llegan parejos, con fortalezas y con deficiencias que intentarán corregir en un partido tan trascendente. Como siempre, habrá un amplio operativo de seguridad