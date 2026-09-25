Este fin de semana

Estudiantes y Rosario Central definen la Supercopa Internacional: hora, sede y cómo ver la final

El campeón del Trofeo de Campeones 2025 y el equipo que terminó primero en la Tabla Anual de esa temporada se enfrentan este sábado en el estadio Madre de Ciudades. El partido comenzará a las 16 y será transmitido por DSPORTS