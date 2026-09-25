Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado por la final de la Supercopa Internacional 2026. El partido se disputará desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y será transmitido en exclusiva por DSPORTS.
Estudiantes y Rosario Central definen la Supercopa Internacional: hora, sede y cómo ver la final
El campeón del Trofeo de Campeones 2025 y el equipo que terminó primero en la Tabla Anual de esa temporada se enfrentan este sábado en el estadio Madre de Ciudades. El partido comenzará a las 16 y será transmitido por DSPORTS
La definición pondrá frente a frente a los dos equipos que obtuvieron su clasificación a partir de sus campañas durante la temporada 2025. Estudiantes accedió al certamen como campeón del Trofeo de Campeones, mientras que Rosario Central lo hizo por haber finalizado en el primer puesto de la Tabla Anual.
Estudiantes, con varios frentes abiertos
El conjunto platense llegó a la Supercopa Internacional después de conquistar el Trofeo de Campeones 2025, en cuya definición derrotó a Platense.
El equipo dirigido por el "Cacique" Medina atraviesa además una temporada con participación en distintos frentes. Estudiantes se encuentra en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, continúa en competencia en el torneo local y también disputa los cuartos de final de la Copa Argentina.
El "Pincha" también llega a la final con un antecedente reciente favorable ante Rosario Central. Ambos equipos se enfrentaron en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, con triunfo de Estudiantes por 3-0.
Ahora volverán a encontrarse, esta vez con un título en juego.
Rosario Central, por otro título
Rosario Central consiguió su lugar en la Supercopa Internacional luego de terminar como líder de la Tabla Anual 2025, que reúne el desempeño de los equipos a lo largo de la temporada.
El conjunto rosarino buscará cerrar con un nuevo trofeo una campaña que le permitió finalizar en lo más alto de esa clasificación y acceder a una nueva definición nacional.
El partido frente a Estudiantes será, además, una oportunidad para volver a medir a dos equipos que ya se cruzaron durante la actual temporada.
La historia de la Supercopa Internacional
La Supercopa Internacional fue creada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a fines de 2022. El formato establece el enfrentamiento entre el ganador del Trofeo de Campeones y el equipo que finaliza primero en la Tabla Anual.
La competencia tuvo inicialmente como escenario Abu Dhabi, en el marco de un acuerdo de la AFA para organizar partidos de jerarquía internacional. La primera edición se disputó en enero de 2023 y tuvo a Racing como campeón, tras vencer a Boca.
La segunda edición quedó en manos de Talleres de Córdoba, que derrotó a River en Asunción. En 2025, Vélez se consagró campeón al superar a Estudiantes en Avellaneda.