Fassi se disculpó públicamente con Tapia, pero recibió una fuerte respuesta de Toviggino
El presidente del club cordobés intentó dejar atrás el conflicto con el presidente de AFA y asumió responsabilidad por la crisis deportiva. El tesorero de AFA salió al cruce tratándolo de "traidor y mentiroso".
Durante su exposición, Fassi intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de la eliminación de Talleres en Copa Argentina con arbitraje de Andrés Merlos.
Ante esto, el tesorero de AFA y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino apuntó fuertemente contra Andrés Fassi en un posteo en su cuenta de X. El mismo fue repostado por el presidente de AFA en su cuenta oficial.
La palabra de Fassi
“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.
El dirigente sostuvo además que ya había transmitido en privado a Tapia su voluntad de recomponer el vínculo en un encuentro informal realizado en La Agustina.
Con un tono conciliador, Fassi afirmó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”.
Talleres atraviesa un difícil presente deportivo.
En la misma conferencia, el presidente de Talleres también se refirió al presente deportivo del club, asumiendo la responsabilidad por la mala campaña del equipo. “El único responsable de la crisis deportiva soy yo. Nos faltó un delantero en el mercado de pases y me hago cargo de esa decisión”, admitió.
Finalmente, Fassi confirmó que las elecciones en Talleres se llevarán a cabo el 19 de octubre, en coincidencia con el partido ante River en el Mario Alberto Kempes y la convención de filiales en Córdoba, lo que promete un fin de semana de fuerte movilización institucional y deportiva. Según adelantó, más de 36 mil socios estarán en condiciones de votar, en el que será el mayor padrón de la historia del fútbol del interior.
La respuesta de Toviggino
Un rato después de las declaraciones de Fassi, salió al cruce el tesorero de AFA y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino. En un posteo en su cuenta de X que fue repostado por el presidente de AFA en su cuenta oficial, apuntó duramente contra el presidente de Talleres.
La respuesta de Toviggino comenzó con un duro "que cara de piedra que sos". Además, señaló que Tapia, a quien denominó "el comandante" le aceptará las disculpas porque "es un caballero".
"Sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional", continuó.
"Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA", agregó Toviggino.
En el cierre de la publicación, el tesorero de AFA tildó a Fassi de "cobarde" y que también denunció "al hijo del Comandante". "Con la Familia NO !! En Fin", cerró.
