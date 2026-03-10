Londres o Lisboa, las sedes que crecen: España tomó una medida clave por la Finalissima
A menos de tres semanas del duelo con la Selección argentina, la federación española canceló dos vuelos chárter y admitió que jugar en Qatar “está muy difícil”. En 48 horas definirían sede, con Europa como favorita.
La Finalissima está programada para fin de mes y la definición de sede tendría plazo de 48 horas. Foto: Reuters
La Finalissima entró en tiempo de descuento sin estadio confirmado. El partido entre Argentina y España seguía atado a una hoja de ruta que apuntaba a Qatar, pero el escenario se volvió frágil y la federación española tomó una decisión que marca el pulso de la negociación.
Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, blanqueó que el plan inicial se complicó y que la organización trabaja “minuto a minuto”. La frase fue acompañada por un dato concreto: España canceló dos vuelos chárter previstos para el viaje.
La señal no es menor. En el mundo FIFA, un chárter cancelado no es solo logística: es una pista de que la sede original ya no se considera viable en los tiempos que exige una final internacional con selecciones, sponsors y contratos cerrados.
Londres y Lisboa aparecen como opciones fuertes para una sede neutral en Europa. Foto: Reuters
Qatar, cada vez más lejos del plan
Puertas adentro, la lectura es simple: Qatar dejó de ser una certeza. Louzán evitó hablar de suspensión definitiva, pero describió el panorama como “muy difícil” y abrió el abanico de alternativas con una urgencia que no existía semanas atrás.
La sede qatarí, que ofrecía previsibilidad y un estadio listo para un evento de impacto, hoy convive con restricciones de vuelos, reprogramaciones y una agenda internacional alterada. En ese contexto, el partido pasó de estar “pactado” a estar “en evaluación”.
En España, además, entienden que no se trata solo del día del partido. El calendario de selecciones obliga a planificar concentraciones, traslados, seguridad y acreditaciones con una precisión milimétrica. Si eso no está garantizado, la sede se cae por peso propio.
La Finalissima está programada para fin de mes y la definición de sede tendría plazo de 48 horas. Foto: Reuters
Terreno neutral, pero con Europa como favorita
España descartó jugar en su territorio. El argumento fue sostener la neutralidad, una condición clave en este tipo de trofeos. A partir de ahí, Louzán dejó la frase que ordena el tablero: “Parece que debe ser en Europa”.
En la lista corta aparecen Londres y Lisboa. No son ciudades elegidas al azar: tienen estadios aptos, conectividad, infraestructura y, sobre todo, cercanía para la mayoría de los futbolistas que integran ambos planteles.
Esa última idea pesa más de lo que parece. El núcleo de jugadores de Argentina y España está en ligas europeas, y cualquier viaje transcontinental en ventana FIFA puede convertirse en un problema de recuperación física y de tiempos operativos.
También se mencionó Estados Unidos, con Miami como posibilidad, pero el propio Louzán sugirió que no es un escenario sencillo. En la negociación asoma una premisa: mientras menos fricción agregue la sede, más chances tiene.
Un plazo de 48 horas y un contrato que ata el partido
Louzán puso un reloj sobre la mesa: “En las próximas 48 horas” debería haber una definición. La fecha pactada está demasiado cerca y el margen se achica con cada día que pasa.
En el medio aparece un detalle de estructura: la Finalissima no se negocia sola. España explicó que el partido forma parte de un paquete gestionado junto a UEFA y Conmebol, articulado además por una empresa que maneja otros compromisos.
Esa ingeniería contractual es lo que vuelve más lenta la decisión. Cambiar una sede no es mover una chinche en un mapa: implica rehacer acuerdos comerciales, revalidar operativos y ajustar condiciones con todos los actores que firmaron el proyecto.
Por eso la cancelación de charters impactó tanto. Mientras el discurso habla de “monitorizar” y “evaluar”, la logística ya empezó a moverse como si Qatar quedara fuera del cuadro. Y cuando la logística se mueve, suele ir adelante de los anuncios.
Lo que queda por resolver y el efecto en los hinchas
Del lado argentino, el partido es una vidriera ideal antes del Mundial 2026. Del lado español, también: es la oportunidad de medirse contra el campeón vigente de América en una final que, por formato, siempre se juega como un evento global.
La duda sobre la sede no solo afecta a los planteles. Impacta en hinchas que planificaron viajes, en tickets que dependen del destino final y en una expectativa que venía creciendo desde que el calendario marcó la fecha.
Entre mañana y pasado, la mesa deberá cerrarse. Londres y Lisboa aparecen como caminos “limpios” para sostener el partido sin reinventarlo. Qatar, en cambio, hoy necesita que el contexto habilite una certeza que todavía no aparece.
La Finalissima sigue viva, pero ya no es la misma: pasó de ser un partido confirmado a ser una decisión política y operativa con 48 horas de margen para evitar que la incertidumbre se coma el evento.