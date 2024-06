Se despistó en la última vuelta

Fórmula 2: Colapinto terminó fuera del top 10 en el Sprint de Austria

“Venía patinando mucho y en la última vuelta aceleré un poco de más y se me giró, así que mala mía, lamentablemente. Al final no tenía ritmo, me quedé sin gomas”, aseguró el piloto argentino que finalizó en el puesto 11.