Bahía Blanca: atacaron a una árbitra de 20 años y el partido terminó en una batalla campal

El fútbol amateur de Bahía Blanca sumó un nuevo episodio de violencia que dejó imágenes alarmantes. Un partido de eliminación directa por la Copa Potrero se descontroló dentro del campo de juego y terminó con una joven árbitra agredida en pleno encuentro.
La jueza, identificada como Victoria Cruz, tiene 20 años y quedó en medio del caos cuando el cruce entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy derivó en una gresca generalizada. La situación obligó a pedir asistencia de urgencia y el partido quedó interrumpido.
Caos en el partido
El conflicto escaló hasta motivar un llamado al 911 por disturbios en la zona de México y Berutti. Efectivos de la Comisaría Primera llegaron al lugar y constataron que al menos dos personas habían resultado heridas durante la pelea.
En ese marco, Cruz recibió golpes en medio del ataque y el escenario dejó al descubierto la falta de controles en este tipo de competencias. La violencia no se limitó a una discusión: hubo empujones, corridas y agresiones dentro del terreno.
Heridos y hospital
Uno de los lesionados fue el futbolista Rodrigo Ortega, de 24 años, quien sufrió heridas en la ingle y en una pierna. Fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal Dr. José Penna para estudios y evaluación.
Las imágenes que circularon horas después en redes sociales reflejaron el nivel de desborde. En los videos se observa a la árbitra empujada y derribada, mientras alrededor se desata una batalla campal con jugadores y personas vinculadas al partido.
Investigación abierta
Por el momento no se informaron detenidos ni identificaciones formales por las agresiones, y la causa sigue bajo investigación para establecer responsabilidades. Entre las pruebas que se analizan aparecen los registros audiovisuales que se viralizaron.
El episodio reactivó el debate sobre la seguridad en torneos barriales y la necesidad de sanciones más severas. La violencia volvió a tapar lo deportivo y dejó una señal preocupante: ni siquiera el amateurismo está a salvo del descontrol.