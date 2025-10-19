La Fiesta del Deporte se presenta en los “Altos de la Chopería”
Será este lunes 20 de octubre desde las 20, con importantes presencias confirmadas y el apoyo de Lotería de Santa Fe. La edición 2025 de la gala provincial se llevará a cabo en Salones del Puerto el miércoles 26 de noviembre y con TV para toda la provincia.
El último ganador. Brian Lionel Impellizzeri, rosarino nacido el 30 de julio de 1998, se llevó el premio mayor el año pasado. Recibió la distinción de manos de Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa F
La provincia invencible mantiene intacto su mote de “Cuna de Campeones” y el próximo miércoles 26 de noviembre, será el momento para la tradicional Gala del Deporte: edición 33 de la Fiesta del Deporte Santafesino con un fuerte respaldo de la Lotería de Santa Fe. Este lunes, a las 20, en los “Altos de la Chopería”, icónico lugar para la presentación de este tipo de eventos, la Agencia Santa Fe Deportes brindará los detalles más importantes de lo que se viene en pocos días.
Una vez más los protagonistas serán los atletas santafesinos que han puesto bien alto a la “Invencible” en distintas competencias internacionales a lo largo de una temporada 2025 más que positiva.
Brian y Germán juntos. Impellizzeri y Chiaraviglio, dos verdaderos embajadores del deporte de Santa Fe en cualquier lugar del mundo.
El rosarino Brian Impellizzerri, elegido mejor deportista de la provincia en 2024, este año revalidó títulos en el Mundial de la India, donde nuevamente fue campeón del mundo. El para atleta se quedó con la medalla de oro en la categoría T37 (hemiplejia en el lado izquierdo del cuerpo por una leve parálisis cerebral congénita) en el Mundial de Para-Atletismo de Nueva Delhi y por segunda vez en su carrera se consagra. Lo hizo con un salto de 6.43.
En modo espejo a los grandes campeones como Carlos Monzón, Julio César Vásquez o el “Chino” Marcos René Maidana, 2025 marcó la llegada de un nuevo campeón del mundo: Mirco Cuello.
El púgil oriundo de Arroyo Seco hizo historia en Libia: aplastó por KOT2 al mexicano Sergio Ríos y conquistó el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), con un palmarés de 16 peleas, 13 KO, manteniéndose invicto.
Otra que también fue noticia fue la campeona nacida en Villa Gobernador Gálvez: Evelyn Nazarena Bermúdez. Princesita con chapa y cinturones de reina. Campeona indiscutida y para largo tiempo. Bermúdez (22-1-1, 8KOs) demolió a la canadiense Sara Bailey (6-1-0) con un nocaut memorable en el primer asalto en el Hard Rock Hotel & Casino de Ottawa, Canadá, y se quedó con los tres títulos en juego: FIB, OMB y AMB de la división mini-mosca.
Entre homenajes y reconocimientos como ocurre cada final del año, la Fiesta Provincial del Deporte, distinguirá a los principales eventos deportivos del año en la bota santafesina.
Durante la ceremonia que será televisada en vivo a toda la provincia, también se elegirá al mejor en más de 30 disciplinas deportivas. El momento será oportuno, camino a los Juegos Deportivos Suramericanos de la Odesur en septiembre de 2026, para distinguir a los atletas santafesinos que se destacaron en los Panamericanos Junior realizados en Asunción del Paraguay (ASU2025) y en los recientes Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollaron en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Con la conducción de Gustavo López, el calificado periodista de ESPN y Paola Netto, la Agencia Santa Fe Deporte recibirá a lo más destacado del deporte provincial en los tradicionales Salones del Puerto, el miércoles 26 de noviembre y con TV para toda la provincia.
