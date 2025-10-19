Con el auspicio histórico de El Litoral

La Fiesta del Deporte se presenta en los “Altos de la Chopería”

Será este lunes 20 de octubre desde las 20, con importantes presencias confirmadas y el apoyo de Lotería de Santa Fe. La edición 2025 de la gala provincial se llevará a cabo en Salones del Puerto el miércoles 26 de noviembre y con TV para toda la provincia.