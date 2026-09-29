Gastón Gaudio confirmó este martes que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones previstas para diciembre. El extenista, campeón de Roland Garros 2004, aseguró que tomó la decisión después de cerrar varios puntos que consideraba indispensables para lanzar su proyecto.
Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente
El extenista competirá en los comicios de diciembre. Aseguró que ya cerró un acuerdo de sponsoreo, sumará a Ricardo Bochini y tiene definido a su futuro director deportivo.
“Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, afirmó en Radio La Red. Según explicó, llevaba tiempo evaluando la posibilidad y terminó de definirla después de avanzar en acuerdos económicos y en el armado dirigencial.
El proyecto y los apoyos
Gaudio señaló que su espacio se apoya en las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque dejó abierta la posibilidad de sumar otros sectores.
También sostuvo que no quiere incorporar a dirigentes que, según su criterio, hayan tenido responsabilidades en decisiones que perjudicaron al club durante las últimas dos décadas.
Entre las figuras que acompañarán el proyecto mencionó a Ricardo Bochini, máximo ídolo de la institución. “Va a estar con nosotros. Ya hablé con él”, aseguró.
El acuerdo de sponsoreo
Uno de los puntos centrales de su candidatura es el respaldo económico que afirma haber conseguido para una eventual gestión.
Gaudio viajó a Miami y mantuvo reuniones con representantes vinculados a Qatar para avanzar en un acuerdo comercial que, según expresó, sería el mejor contrato de sponsoreo de la historia de Independiente.
El extenista explicó que el convenio estaría vinculado principalmente con la publicidad en la camiseta y remarcó que no implicaría una nueva deuda para el club.
Bochini y el futuro deportivo
Gaudio también confirmó que ya tiene definido quién sería su director deportivo, aunque por el momento no reveló el nombre. Solo adelantó que se trata de un exfutbolista.
En cuanto al plantel, mencionó a Esequiel Barco como uno de los jugadores que le gustaría volver a ver con la camiseta de Independiente.
También se refirió al actual entrenador, Jadson Viera, y señaló que cualquier decisión sobre el cuerpo técnico dependerá del escenario deportivo con el que se encuentre la próxima conducción.
Cuatro candidatos confirmados
Con su anuncio, Gaudio se convirtió en el cuarto candidato confirmado para las elecciones de diciembre.
Los otros postulantes son Daniel Bertoni, Luciano Nakis y Enrique Sacco, quien presentó recientemente su plataforma de campaña.
La competencia electoral comenzará a tomar forma en las próximas semanas, a medida que cada espacio termine de definir sus listas y propuestas.