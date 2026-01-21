Reglas del juego

La IFAB prepara un paquete de cambios para reducir demoras en los partidos

El organismo que define las reglas del fútbol debatirá nuevas medidas para mejorar la fluidez: límites de tiempo en reinicios, controles sobre sustituciones y ajustes en el uso del VAR. La decisión se tratará en la reunión anual del 28 de febrero.