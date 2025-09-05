Universidad de Chile repudió la carta de Independiente contra la Conmebol
El club trasandino calificó como “inaceptables e intolerables” las acusaciones de la institución argentina. Exigió respeto por los órganos disciplinarios y advirtió que se reserva el derecho a iniciar acciones legales e institucionales.
La cancha de Independiente durante la gresca. Foto: Archivo
La tensión entre Independiente y Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo. Este viernes, la institución trasandina difundió un comunicado en el que condena de manera “enérgica y categórica” la carta pública enviada por el club de Avellaneda al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El cruce entre dos camisetas históricas del continente se metió de lleno en el terreno político del fútbol sudamericano.
La reacción chilena llega luego de que Independiente repudiara un fallo de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, en el que se aplicaron sanciones tras los incidentes registrados en la última serie entre ambos clubes.
El club argentino, siete veces campeón de la Copa Libertadores, denunció un trato desigual, exigió la devolución de trofeos exhibidos en el Museo Conmebol y cuestionó directamente a Domínguez, a quien acusó de favorecer a modelos de gestión vinculados a sociedades anónimas deportivas.
Los graves incidentes ocurrieron en la noche del 20 de agosto.
Críticas de la U
Universidad de Chile respondió que, si bien no está de acuerdo con las sanciones, las diferencias deben resolverse en los carriles reglamentarios y no mediante “descalificaciones e injurias”. Según la institución trasandina, Independiente incurrió en expresiones que “promueven el odio y la violencia”, lo que afecta no solo a la propia U, sino también a la Conmebol y a la figura de su presidente.
La defensa de la institucionalidad
En su comunicado, la U recordó que todos los clubes participantes de torneos internacionales aceptan las normativas disciplinarias de Conmebol al inscribirse en las competencias. “Los órganos jurisdiccionales son autónomos y cualquier reclamo debe canalizarse por las vías de apelación”, señaló la nota, que incluso abrió la puerta a instancias de la FIFA en caso de agotar los procedimientos internos.
La advertencia más fuerte apareció en el tramo final del escrito: Universidad de Chile aseguró que se reserva “todas las acciones y derechos” contra Independiente y su dirigencia por lo que considera una agresión institucional injustificada.
La CONMEBOL decidió descalificar únicamente a Independiente
Aunque no precisó qué medidas podría tomar, dejó en claro que no piensa dejar pasar la acusación de Avellaneda y que el enfrentamiento podría tener consecuencias fuera de la cancha.
Un quiebre en las relaciones
El choque entre Independiente y la U trasciende lo deportivo y amenaza con escalar a un terreno de tensiones políticas en el fútbol sudamericano. Mientras los hinchas se expresan en redes sociales y los dirigentes endurecen sus comunicados, la Conmebol se encuentra en el centro de la tormenta, señalada por un club argentino histórico y defendida por otro referente del fútbol chileno.
