Entró a zona de playoffs

Con un gol de Messi, el Inter Miami le ganó a Seattle Sounders por 3-1

El equipo del astro argentino es quinto en la conferencia este, con 49 puntos. En la próxima fecha, las “Garzas” deberán recibir al DC United el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 (horario argentino), mientras que la visita jugará contra Austin FC, el domingo 21 a las 20, como visitante.