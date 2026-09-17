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Repercusiones tras la polémica

La atleta que siguió compitiendo tras sufrir una incontinencia pidió disculpas y renunció a sus puntos

La atleta australiana habló tras el episodio de incontinencia que se viralizó durante una prueba de Hyrox en Beijing. Asumió su responsabilidad y anunció que se alejará un tiempo.

Joanna Wietrzyk pidió disculpas públicamente después del episodio ocurrido durante una competencia de Hyrox en Beijing.Joanna Wietrzyk pidió disculpas públicamente después del episodio ocurrido durante una competencia de Hyrox en Beijing.
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Joanna Wietrzyk rompió el silencio después del episodio de incontinencia que protagonizó durante una competencia de Hyrox en Beijing y que generó repercusión internacional.

La atleta australiana publicó un comunicado en el que pidió disculpas a los organizadores, al público y a sus compañeros, y reconoció que debió abandonar la prueba en lugar de continuar compitiendo.

Una campeona de Hyrox siguió compitiendo tras una incontinencia y la organización revisará sus reglasUna campeona de Hyrox siguió compitiendo tras una incontinencia y la organización revisará sus reglas

El pedido de disculpas

“Ofrezco mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo sucedido durante la carrera”, expresó Wietrzyk.

La deportista explicó que al comienzo de la prueba se encontraba en buenas condiciones y que no había registrado síntomas previos que le permitieran anticipar el cuadro de indigestión.

Según relató, el problema apareció de manera repentina mientras avanzaba en el circuito.

Una campeona de Hyrox siguió compitiendo tras una incontinencia y la organización revisará sus reglasUna campeona de Hyrox siguió compitiendo tras una incontinencia y la organización revisará sus reglas

“Debería haber tomado otra decisión”

Wietrzyk reconoció que su principal error fue continuar compitiendo pese a lo ocurrido.

“Ahora, al mirar atrás, lamento no haber abandonado la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente”, sostuvo.

Además, afirmó que asume la responsabilidad por las molestias y los inconvenientes generados al resto de los participantes.

Una reflexión sobre el alto rendimiento

La australiana también vinculó lo sucedido con las exigencias de la competencia de elite.

“Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas; entre ellas, recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse”, expresó.

El episodio había generado cuestionamientos por el riesgo sanitario y obligó a Hyrox a revisar la aplicación de sus protocolos.

Renunció a los puntos obtenidos

Wietrzyk anunció además que decidió retirarse de la prueba de manera retroactiva y renunciar a los puntos que había conseguido con su resultado.

La atleta había ganado su categoría en Beijing pese a haber sufrido el episodio antes de completar la competencia.

También anticipó que se alejará temporalmente del circuito y de las redes sociales.

Reembolsos para los afectados

Los organizadores de Hyrox China decidieron devolver el valor total de la inscripción a los deportistas que se vieron afectados durante la prueba.

La participación tenía un costo cercano a los 150 dólares y varios competidores habían reclamado el reembolso después de denunciar que estuvieron expuestos a condiciones sanitarias inadecuadas.

La organización también había anunciado una revisión de sus reglas y protocolos a partir de lo ocurrido en Beijing.

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