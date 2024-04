Juegos CReAR 2024: en el parque de la Independencia se mostrará lo mejor del deporte

Las actividades deportivas, recreativas y de exhibición que se desarrollarán en la ex Rural serán: tiro con arco, vuelo a vela, canotaje, remo, vela, kai, kayak, SUP y wakeboard, karate, kick boxing, taekwondo, kendo, kumdo, pesca con mosca, patín carrera, patín in line free, faustball, equinoterapia, arqueria china, pakua, atletismo, fútbol, vóley playa, fútbol playa, tenis playa y rugby tack.