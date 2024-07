Exclusivo de El Litoral: Paranaense dijo no

No autorizan a que el ex Unión, Lucas Esquivel, vaya a los Juegos Olímpicos

Desde la agencia que maneja al ex lateral Tate confirmaron al diario de Santa Fe que le avisaron a Javier Mascherano que no lo prestan. En su lugar irá Julio Soler, el lateral de Lanús que es el capitán de la Sub 20.