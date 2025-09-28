Una jugadora de hockey falleció tras descompensarse en La Plata

Una jornada de profundo dolor sacudió este sábado al hockey de La Plata, cuando una jugadora perdió la vida tras descompensarse en medio de un partido disputado en el Club Brandsen, en la zona de Los Hornos.
Una mujer de 43 años sufrió una descompensación súbita durante un torneo recreativo en un club de La Plata. A pesar de los intentos de reanimación, falleció en el lugar. Las autoridades investigan las causas.
En medio del asombro de compañeras, rivales y público, se intentó asistirla, pero no pudo ser salvada.
El episodio tuvo lugar cerca de las 19:30 horas en las canchas ubicadas en 52 y 161. La mujer, identificada como Agustina Russo, de 43 años, combinaba su actividad deportiva con su labor como empleada administrativa en San Isidro. Integraba el equipo Belgrano Day School Hockey.
Testigos relataron que Russo se desplomó de manera repentina, sin advertir señales previas que lo anticiparan. El estupor fue inmediato: sus compañeras, el plantel contrario y quienes estaban en las gradas presenciaron cómo se desvanecía.
Personal del SAME acudió de urgencia e inició maniobras de reanimación (RCP), aunque finalmente no fue posible revertir el cuadro. Minutos después se constató su fallecimiento en el lugar.
Las actuaciones quedaron en manos de la comisaría Tercera y de la UFI N° 15, bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”. Las autoridades procuran determinar si la causa fue un paro cardiorrespiratorio u otra condición médica súbita.
El hecho generó una profunda conmoción en el ambiente del hockey platense y en clubes cercanos, así como también en quienes compartían torneos recreativos semejantes. En las redes sociales se multiplicaron las muestras de solidaridad y los mensajes de condolencia hacia la familia de Agustina Russo y su equipo.
Hasta ahora no se han difundido antecedentes de afecciones médicas conocidas públicamente que explicaran la descompensación súbita.
La investigación judicial y pericial definirá responsabilidades o condiciones que pudieran haber intervenido. Mientras tanto, la comunidad deportiva se encuentra consternada ante un suceso que parecía impensable en un espacio de camaradería.
