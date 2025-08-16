Hockey: las Mamis de Legislatura usaron su poder y se consagraron campeonas nacionales

El último fin de semana se llevó a cabo la 35ta. edición del Torneo Nacional de Mamis Hockey Categoría Mayores en San Juan, que contó con la organización de la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, y el apoyo principal del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Durante tres jornadas en seis sedes en simultáneo, el certamen reunió aproximadamente a 1100 jugadoras de 64 equipos provenientes de todo el país. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el ministro Guido Romero, participaron de la premiación.
Las canchas designadas para el certamen fueron Centro de Educación Física N°20 – La Granja, Universidad Nacional de San Juan (dos campos de juego en Complejo El Palomar), Unión Vecinal de Trinidad, Universitario Hockey, Sporting Alfiles (predio Punta de Rieles y anexo) y Richet Zapata.
El partido definitorio de Copa Oro se jugó el domingo por la noche, en una de las dos canchas del Complejo Polideportivo "El Palomar" de la Universidad Nacional de San Juan. Legislatura de Santa Fe venció 1-0 a Paracao Negro de Entre Ríos y se consagró como campeón del Torneo Nacional de Mamis Hockey Categoría Mayores. En el cruce por el tercer puesto, UNSJ Doradas de San Juan derrotó a El Carmen de Córdoba y subió al podio.
Las santafesinas dirigidas técnicamente por Miguel Alberto, a su vez, obtuvieron el reconocimiento como la valla menos vencida del certamen, ya que a su arquera, Rosana Elizabet Tardivo, no le convirtieron ningún gol durante todo el campeonato, lo que realza el excelente desempeño, no solo de la guardameta sino de la labor defensiva en su conjunto.
"Tato" Alberto, entrenador de las campeonas, se mostró muy satisfecho con el desarrollo del juego colectivo de sus dirigidas, por lo que manifestó: "El equipo tuvo un rendimiento alto y parejo desde el primer partido del torneo".
"Se ganaron ocho partidos en tiempo regular con un solo empate, algo que no es tan común en este tipo de torneos. Hubo puntos muy altos que reforzaron ese alto rendimiento", agregó el director técnico.
El DT campeón destacó la calidad del plantel que lo tiene siempre como protagonista: "En este tipo de certámenes se sabe que es un camino a transitar con paciencia y pie firme, y no siempre se te dan todos los factores necesarios para llegar a la final y coronarte campeón. El equipo está pasando por un muy buen presente y eso nos hace candidatos siempre".
El orientador táctico explicó el recorrido de menor a mayor de Legislatura. "Fue un debut cargado de tensión deportiva y nervios, después el equipo comenzó a despojarse de esas presiones y mejoró partido a partido. Desde el primer partido tuvimos un rendimiento sólido, metiendo ocho goles en los primeros tres partidos y de ahí en adelante, más allá de los goles, se ganaron todos los partidos, salvo un empate en cero el segundo día, lo cual habla de un rendimiento con puntos altos".
Legislatura sobresalió por varios aspectos y "Tato" resaltó algunos de su equipo: "La defensa tuvo un gran desempeño para mantener el arco en cero, lo que nos permitió obtener el premio por valla menos vencida".
"El punto más fuerte de este equipo es la ambición con la que busca marcar el gol que lo mantiene en partido y con la posibilidad latente de convertir durante todo el encuentro para quedarse con la victoria", añadió el DT.
Refiriéndose ya al encuentro que definió al campeón, gracias al gol convertido por Silvia Minuett, Miguel Alberto analizó: "La final comenzó difícil, tratando de contrarrestar algunos virtudes del rival sin dejar que tomaran la iniciativa. Hubo mucha lucha en mitad de la cancha con un partido físico y friccionado".
Para finalizar su análisis sobre el choque ante Paracao de Entre Ríos, "Tato" Alberto señaló: "En el segundo tiempo apareció nuestra mejor versión, el equipo comenzó a trabajar para encontrar el gol. Es destacable en este momento final el nivel físico de las chicas, que de la mano de Miqueas de Angelis presentaban un plus que fue uno de los pilares para que, faltando escasos cinco minutos, rompamos el cero. Esos últimos cinco minutos, como era de esperarse, fueron de mucha tensión, mucho físico y defensa apretada hasta el pitazo final".
El plantel campeón
Fernanda Acosta, Susana Asas, Ivana Baroni, Elisabet Barrera, Paola Benítez, Úrsula Cabral, Mónica Capara, Ana Cibils, María del Carmen Hernández, Silvia Minuett, Carolina Alberto, Ana Montalbetti, Marisol Ramos, Rosana Tardivo. Entrenador: Miguel Alberto. AT: Carolina Cussit. Preparador físico: Miqueas De Angelis.
El camino del campeón
Para que Legislatura obtenga el título en el Nacional de Mamis Hockey Mayores, debió disputar 9 partidos, de los cuales ganó 8 y empató el restante. El siguiente es el recorrido de las campeonas durante todo el fin de semana en San Juan:
En total, legislatura marcó 14 goles, siendo las goleadoras Mónica Capara y María Carolina Alberto con 6 tantos cada una. Además, su arquera, Rosana Tardivo, recibió el reconocimiento a la valla menos vencida del torneo, ya que no mantuvo el cero en su arco durante los 9 partidos disputados.
