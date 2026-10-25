Julián Álvarez buscó bajar la tensión con los hinchas del Atlético de Madrid después de varias semanas marcadas por el conflicto alrededor de su frustrada salida del club. Tras convertir su segundo gol consecutivo, el delantero argentino pidió disculpas y reconoció que entiende el enojo de los aficionados.
Julián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético tras el conflicto por su frustrado pase
El delantero argentino reconoció que se equivocó con sus declaraciones durante el Mundial y buscó recomponer el vínculo con los simpatizantes del Colchonero.
“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras en el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, en las formas y el momento”, expresó luego del triunfo ante Deportivo La Coruña. “Entiendo el enojo de la gente, yo como hincha también me hubiera enojado”, agregó.
El conflicto por su posible salida
La relación con una parte de la hinchada se había deteriorado durante el mercado de pases, cuando Álvarez manifestó públicamente su intención de dejar el Atlético y señaló que una transferencia podía ser “lo mejor para los dos”.
El argentino pretendía continuar su carrera en Barcelona, mientras que el club madrileño rechazó la posibilidad de desprenderse de una de sus principales figuras. También aparecieron ofertas del Real Madrid y Arsenal, aunque ninguna terminó modificando su situación contractual.
El Atlético sostuvo públicamente que no tenía intención de venderlo y remitió a una cláusula de rescisión estimada en 500 millones de euros. La postura generó un escenario de tensión que se trasladó a las tribunas, donde el delantero recibió abucheos en sus siguientes presentaciones.
Los goles que cambiaron el clima
Álvarez llegó a esta declaración después de dejar atrás una extensa sequía goleadora. Había vuelto a convertir frente al Stuttgart por la Champions League y este sábado marcó nuevamente ante Deportivo La Coruña.
El cordobés agradeció además el respaldo recibido dentro del plantel durante las semanas más complejas. “Siempre estos años, y en estas últimas semanas, han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho”, señaló sobre los hinchas y sus compañeros.
El foco puesto nuevamente en el Atlético
El delantero sostuvo que ahora buscará concentrarse en su rendimiento y en los objetivos deportivos del equipo. “Me tengo que enfocar en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo”, indicó.
También agradeció al plantel por el acompañamiento recibido durante el conflicto y remarcó que el Atlético todavía tiene compromisos importantes por delante en la temporada.