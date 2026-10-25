#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Después de semanas de tensión

Julián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético tras el conflicto por su frustrado pase

El delantero argentino reconoció que se equivocó con sus declaraciones durante el Mundial y buscó recomponer el vínculo con los simpatizantes del Colchonero.

Julián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid después del conflicto generado durante el mercado de pases. Foto: ReutersJulián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid después del conflicto generado durante el mercado de pases. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Julián Álvarez buscó bajar la tensión con los hinchas del Atlético de Madrid después de varias semanas marcadas por el conflicto alrededor de su frustrada salida del club. Tras convertir su segundo gol consecutivo, el delantero argentino pidió disculpas y reconoció que entiende el enojo de los aficionados.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras en el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, en las formas y el momento”, expresó luego del triunfo ante Deportivo La Coruña. “Entiendo el enojo de la gente, yo como hincha también me hubiera enojado”, agregó.

El conflicto por su posible salida

La relación con una parte de la hinchada se había deteriorado durante el mercado de pases, cuando Álvarez manifestó públicamente su intención de dejar el Atlético y señaló que una transferencia podía ser “lo mejor para los dos”.

El argentino pretendía continuar su carrera en Barcelona, mientras que el club madrileño rechazó la posibilidad de desprenderse de una de sus principales figuras. También aparecieron ofertas del Real Madrid y Arsenal, aunque ninguna terminó modificando su situación contractual.

El Atlético sostuvo públicamente que no tenía intención de venderlo y remitió a una cláusula de rescisión estimada en 500 millones de euros. La postura generó un escenario de tensión que se trasladó a las tribunas, donde el delantero recibió abucheos en sus siguientes presentaciones.

Un gol de Julián Álvarez le da los tres puntos al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña.Un gol de Julián Álvarez le dio los tres puntos al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña.

Los goles que cambiaron el clima

Álvarez llegó a esta declaración después de dejar atrás una extensa sequía goleadora. Había vuelto a convertir frente al Stuttgart por la Champions League y este sábado marcó nuevamente ante Deportivo La Coruña.

El cordobés agradeció además el respaldo recibido dentro del plantel durante las semanas más complejas. “Siempre estos años, y en estas últimas semanas, han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho”, señaló sobre los hinchas y sus compañeros.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez has his shot saved by Deportivo de A Coruna's Leo Roman REUTERS/Susana VeraEl delantero argentino convirtió ante Deportivo La Coruña y sumó su segundo gol consecutivo. Foto: Reuters

El foco puesto nuevamente en el Atlético

El delantero sostuvo que ahora buscará concentrarse en su rendimiento y en los objetivos deportivos del equipo. “Me tengo que enfocar en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo”, indicó.

También agradeció al plantel por el acompañamiento recibido durante el conflicto y remarcó que el Atlético todavía tiene compromisos importantes por delante en la temporada.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
España
Argentina
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro