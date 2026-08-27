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Las Leonas vencieron a Australia y van por el título mundial ante Países Bajos

El seleccionado argentino se impuso 1-0 en una semifinal dramática y buscará este sábado la tercera consagración de su historia.

Las Leonas festejan el triunfo ante Australia que las depositó en la final del Mundial.Las Leonas festejan el triunfo ante Australia que las depositó en la final del Mundial.
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Las Leonas dieron otro paso hacia la gloria. En un partido cerrado y de enorme tensión, el equipo dirigido por Fernando Ferrara derrotó 1-0 a Australia y se aseguró un lugar en la final del Mundial de hockey.

El conjunto argentino resistió hasta el último segundo, cuando las australianas habían marcado el empate, pero el gol fue anulado porque ninguna de sus jugadoras llegó a tocar la pelota dentro del área. Ahora, Argentina enfrentará este sábado a Países Bajos por el campeonato.

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