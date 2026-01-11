El “Pocho” Lavezzi, en el centro de una disputa judicial por $500 millones y chats internos

Una demanda millonaria volvió a poner a Ezequiel “Pocho” Lavezzi en el foco, esta vez fuera de la cancha. El reclamo lo impulsa quien fue su asistente durante casi 20 años y plantea una relación laboral de alto grado de intimidad, con tareas que habrían excedido lo administrativo.
La presentación judicial apunta a una suma superior a los $500 millones y describe un vínculo sostenido desde 2005. En el expediente se intenta reconstruir la dinámica de trabajo: acompañamiento permanente, coordinación de logística y resolución de asuntos cotidianos en la vida del ex delantero.
El núcleo de la demanda es el carácter “sin horarios” del rol, con disponibilidad total y responsabilidades amplias. En esa lógica, la relación se habría convertido en un esquema de confianza donde se mezclaron gestiones personales, viajes y organización de residencias en distintos destinos.
La causa expone chats y gestiones de confianza construidas durante casi dos décadas.
Chats
En las últimas horas también trascendieron conversaciones privadas atribuidas a ese vínculo. Los mensajes son presentados como parte del soporte probatorio para reflejar el nivel de acceso y la frecuencia de decisiones que, en el día a día, habrían pasado por el ex asistente.
El expediente pone especial atención en el manejo de asuntos sensibles: autorizaciones, compras y movimientos vinculados a bienes. La línea argumental busca mostrar que no se trataba de un trabajo puntual, sino de una estructura de acompañamiento sostenida durante años.
Cruce
La disputa suma, además, un capítulo previo que complejiza el cuadro: existieron reclamos cruzados por dinero y acusaciones sobre préstamos y deudas. Ese antecedente aparece como un quiebre del vínculo y como el punto donde la relación pasó del círculo íntimo al terreno judicial.
Mientras el conflicto avanza, Lavezzi evitó pronunciamientos públicos sobre el fondo del caso. Su perfil mediático se mantuvo bajo en los últimos tiempos, con apariciones puntuales y una distancia deliberada del ruido cotidiano.
Contexto
El frente judicial no es nuevo en su vida: el ex futbolista también arrastra un litigio con su ex pareja Yanina Screpante, que tuvo idas y vueltas y cifras millonarias en discusión. En ese contexto, la nueva demanda suma presión y vuelve a exponer detalles privados.
Por delante quedan etapas clave: definir alcance de pruebas, validar documentación y conocer si habrá instancia de conciliación o si el reclamo avanzará hacia un juicio más extenso. El caso, por su naturaleza, promete debate fino sobre tareas, límites y responsabilidades en relaciones de máxima confianza.