El barrio San Martín sigue de fiesta

Básquet: Olimpia es tetracampeón de la Venadense

El “Rojo” venadense derrotó a Atlético Elortondo por 72 a 60 y se quedó con su cuarto título consecutivo, en una serie totalmente cambiante, pero que se resolvió desde la jerarquía y el oficio del campeón.