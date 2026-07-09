El “Rojo” de barrio San Martín volvió a escribir una página grande en la Asociación Venadense de Básquet. En una noche cargada de tensión, carácter y oficio de campeón, Olimpia BBC derrotó a Atlético Elortondo por 72 a 60 en el quinto y decisivo punto de la final, y se quedó con un nuevo título para transformarse en tetracampeón de la competencia.
Básquet: Olimpia es tetracampeón de la Venadense
El “Rojo” venadense derrotó a Atlético Elortondo por 72 a 60 y se quedó con su cuarto título consecutivo, en una serie totalmente cambiante, pero que se resolvió desde la jerarquía y el oficio del campeón.
La serie tuvo todos los condimentos de una definición inolvidable. Atlético había quedado a las puertas de la gloria, pero Olimpia respondió como esos equipos que conocen el camino, que no se desesperan cuando el escenario aprieta y que sacan a relucir su jerarquía cuando ya no queda margen para el error.
El primer cuarto dejó en claro que nadie iba a regalar nada. Olimpia arrancó apenas arriba, 16 a 15, en un tramo inicial parejo, friccionado y con defensas imponiéndose sobre los ataques. Cada posesión se jugó como si fuera la última y el marcador reflejó esa paridad absoluta.
En el segundo período, Atlético Elortondo logró sostenerse en partido y respondió golpe por golpe. El cierre del primer tiempo encontró al dueño de casa arriba por sólo tres puntos de diferencia (34-31), con la sensación de que la final todavía estaba abierta y que cualquier detalle podía empezar a inclinar la balanza.
El momento decisivo apareció después del descanso largo. Olimpia ajustó defensivamente, corrió mejor la cancha y encontró fluidez en ataque. Allí edificó el quiebre de la noche: ganó el parcial con autoridad y entró al último cuarto arriba 55 a 42.
Ese tramo marcó la diferencia. El “Rojo” pasó de la tensión a la firmeza, de la paridad al control emocional. Atlético intentó reaccionar, pero el equipo venadense ya había tomado el mando del juego y empezó a administrar la ventaja con la solvencia de un plantel acostumbrado a definir campeonatos.
En los últimos diez minutos, Olimpia no se apartó del libreto. Defendió cada avance de Atlético, cuidó la pelota y eligió mejor los tiros. La presión de una final no lo desordenó: lo potenció.
El 72 a 60 final desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Otra vez el barrio San Martín tuvo motivos para celebrar. Otra vez Olimpia levantó una copa. Y otra vez lo hizo ante Atlético Elortondo, un rival que lo exigió al máximo y que le dio a la definición el voltaje propio de las grandes series.
Un ciclo ganador que no se detiene
Con esta consagración, Olimpia BBC confirmó su condición de equipo dominante en la Asociación Venadense. El club venía de ganar los dos títulos del 2025 (el Apertura a Atlético y el Clausura a Firmat FBC) y el Clausura 2024 también ante el “Rojo” de Elortondo.
Previo a eso, fue campeón en el 2021 y subcampeón en otros tres torneos (Clausura 2022, Clausura 2023 y Apertura 2024). En definitiva, de los últimos 10 torneos, ganó 5 y en otros 3 fue finalistas. Sin lugar a dudas una gran década para el equipo de barrio San Martín.
Con este título extiende su reinado, pero esta no fue una final más: fue una prueba de carácter, de memoria competitiva y de identidad. Pasó de estar 0-2 tras caer en los primeros dos partidos como local, a darlo vuelta y coronarse.
Pero además esto no termina acá. Porque Olimpia también sigue su camino en la Liga Federal de Básquet y este domingo comenzará a jugar los octavos de final en busca del tan ansiado ascenso. Sin lugar a dudas una victoria que dará la confianza necesaria y el empuje emocional para seguir por ese camino del triunfo.
Síntesis
Olimpia BBC (72): Nicolás Rizzotti 3, Santiago García 0, Ángelo Cortea 0, Álvaro Chervo 3, Facundo Amaya 0, Marcelo Piuma 0, Damián Palacios 14 (4T), Manuel Sagardía 4, Bautista Bazzetti 20 (6T), Leandro Gerez 7 y Heraldo Russo 21 (1T). DT: Manuel García.
Atlético Elortondo (60): Eloy Fantino 7 (1T), Santiago Tartarini 0 (1T), Luciano Ravera 20 (1T), Luciano Schillage 8 (1T), Martín Sánchez 7 (1T), Martín Mondino 13 (3T), Emiliano Joya 0, Sebastián Landa 0, Rodrigo Blanco 2, Rodrigo Figuera 0 y Renzo Mestre 0. DT: Sebastián Vilariño.
Parciales por cuarto: 16-15, 18-16 (34-31), 21-11 (55-42) y 17-18 (72-60).
Árbitros: Rubén Abelardo, Facundo Morande y Emanuel Dallcole.
Estadio: Olimpia BBC, Venado Tuerto.
Serie: Olimpia BBC 3-2 Atlético Elortondo.