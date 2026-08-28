La Selección argentina masculina de hockey sobre césped se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y este viernes tendrá un nuevo desafío. El equipo dirigido por Lucas Rey enfrentará a Alemania desde las 15.30, en Wavre, por una de las semifinales del certamen que se disputa en Países Bajos y Bélgica. El encuentro podrá verse por ESPN Argentina y Disney+ Plan Premium.
Los Leones vs. Alemania: a qué hora juegan y cómo ver la semifinal del Mundial 2026
El rival llega como vigente campeón mundial y terminó primero de su grupo en la segunda fase, mientras que el seleccionado nacional avanzó como escolta y buscará el pase a la definición.
La clasificación representa un logro especial para el hockey argentino. Los Leones volverán a disputar una semifinal mundialista luego de 12 años, ya que la última vez que habían alcanzado esta instancia fue en 2014.
El seleccionado llegó a esta etapa después de finalizar segundo en el Grupo E de la segunda fase, con seis puntos. Países Bajos terminó primero de esa zona con siete unidades.
Durante esa instancia, Argentina consiguió dos triunfos importantes. Primero venció 3-1 a Inglaterra y luego superó 5-3 a India, resultados que le permitieron asegurarse un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.
Alemania, el rival por un lugar en la final
El conjunto alemán terminó primero en el Grupo F de la segunda fase, mientras que España quedó en el segundo puesto. Así quedaron establecidos los cruces de semifinales.
La otra llave tendrá como protagonistas a Países Bajos y España, que se enfrentarán desde las 13 por el otro lugar en la definición del campeonato.
Para Los Leones, el partido ante Alemania también tendrá un significado especial, ya que será una oportunidad para buscar revancha después de la derrota sufrida ante el seleccionado europeo durante la segunda fecha del Mundial.
Cómo fue el camino de Los Leones
La Selección argentina inició su participación en el torneo dentro del Grupo A. En su debut, derrotó 3-0 a Japón con goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella.
En la segunda presentación cayó 3-1 frente a Países Bajos. Nicolás Della Torre marcó el único tanto argentino, mientras que Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp convirtieron para el conjunto neerlandés.
Argentina cerró la primera fase con una contundente victoria por 7-1 sobre Nueva Zelanda. Tomás Domene marcó tres goles, Bautista Capurro convirtió dos y también anotaron Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Kane Russell hizo el tanto del conjunto neozelandés.
Con esos resultados, Argentina terminó segunda en el Grupo A con seis puntos y avanzó a la siguiente instancia.
Los resultados en la segunda fase
En el Grupo E, el seleccionado argentino comenzó con una victoria 3-1 ante Inglaterra. Tomás Domene fue el autor de los tres goles argentinos, mientras que Samuel Hooper convirtió para los ingleses.
Luego llegó el triunfo 5-3 frente a India. Joaquín Toscani, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, en dos oportunidades, y Lucas Toscani marcaron para Argentina. Sukhjeet Singh, con dos tantos, y Hardik Singh descontaron para India.
Con esos resultados, Los Leones consiguieron el pasaje a las semifinales y ahora buscarán dar un nuevo paso en el Mundial frente a Alemania.