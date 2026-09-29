La Premier League ha confirmado que el Manchester City ha sido declarado culpable de todos los cargos por infringir sus normas financieras durante un período de nueve años, y se ha comprobado que el club aumentó sus ingresos en una asombrosa cantidad de más de 900 millones de libras esterlinas.
El Manchester City fue declarado culpable de cometer fraude en la Premier League por 9 temporadas
Una comisión independiente había declarado culpable al City de concertar "contratos ficticios" con socios comerciales. El club apelará el veredicto antes del plazo del viernes.
La Premier League reveló que una comisión independiente había declarado culpable al City de concertar "contratos ficticios" con socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes, y de presentar cuentas inexactas para ocultar el verdadero estado de sus finanzas, lo que, de haberse informado con precisión, habría conllevado importantes infracciones de los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.
También se descubrió que el club había celebrado acuerdos fraudulentos de derechos de imagen con jugadores y con el entonces entrenador Roberto Mancini para inflar artificialmente sus ingresos.
El City ha anunciado que apelará antes del viernes, fecha límite para ello, alegando que la opinión contiene errores materiales evidentes, de derecho, de principio y de hecho, y que es insegura. Su director ejecutivo, Ferran Soriano, afirmó en un vídeo dirigido a los empleados que la decisión se basaba en una «teoría conspirativa de la Premier League».
Se prevé que la apelación se prolongue paralelamente a la audiencia sobre sanciones presidida por la comisión independiente, ya que la Premier League está deseosa de concluir el asunto lo antes posible.
La extraordinaria magnitud de lo que el propietario del Hull, Acun Ilicali, ha descrito como el "dopaje financiero" del City ha causado conmoción en todo el mundo del fútbol, dejando atónitos a los directivos de otros clubes de la Premier League.
Sanciones históricas y posible descenso
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, describió el caso como «el más significativo en la historia de la Premier League». Parece inevitable que conlleve una sanción sin precedentes, que probablemente incluya una deducción de puntos que condenará al City al descenso.
Aunque no existe un precedente directo dada la magnitud de las infracciones del City, la sanción de 10 puntos impuesta al Everton por incumplir las normas de rentabilidad y sostenibilidad por un importe de 19,5 millones de libras esterlinas durante el período que finalizó con la temporada 2021-22 se basó en una tarifa de la Premier League de seis puntos por la infracción inicial, más un punto adicional por cada 5 millones de libras esterlinas que el club gastó de más.
La comisión formuló duras críticas sobre la conducta de los testigos del City durante las audiencias. «Las declaraciones de varios testigos clave, citados para testificar en nombre del club, fueron falsas en varios aspectos fundamentales», escribió, argumentando que algunos testigos habían declarado a sabiendas de que sus testimonios eran falsos y, por lo tanto, habían actuado con deshonestidad.
Se descubrió que el City había operado un «plan de financiación encubierto» por valor de 830,6 millones de libras esterlinas durante nueve temporadas, desde la 2009-10 hasta la 2017-18, y que había ocultado otros 70 millones de libras esterlinas en costes.
Además, el club fue declarado culpable de múltiples infracciones por no cooperar con la Premier League y actuar de buena fe. La comisión concluyó que el club había realizado esfuerzos concertados para detener y obstaculizar la investigación.
El contenido del informe oficial
La Premier League publicó una "decisión principal" de 40 páginas, con partes censuradas, de la comisión independiente, cuya elaboración ha llevado casi dos años tras una audiencia de 42 días que concluyó en diciembre de 2024.
La liga declaró: “La comisión independiente determinó que el City organizó acuerdos comerciales ficticios con varios de sus patrocinadores durante ese período, los cuales formaban parte de un plan de financiación encubierto, mediante el cual dichas empresas solo estaban obligadas a pagar una parte de las tarifas de patrocinio correspondientes.
El resto fue financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietario del club.
“Como parte del plan, se formalizaron otros acuerdos 'ficticios', financiados por ADUG, para permitir que el club registrara gastos operativos inferiores a los que realmente incurrió, así como un acuerdo circular 'ficticio' con Fordham, una entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club, que fue financiado por ADUG.
“Se determinó que el propósito de estos planes había sido inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas durante el período afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras.