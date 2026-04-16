El exportero del Arsenal, Alex Manninger, falleció a los 48 años después de que su coche fuera embestido por un tren.
Murió Alex Manninger, ex arquero del Arsenal: un tren arrolló su auto
Tenía 48 años. Jugó en clubes de Austria, Italia, Inglaterra, España y Alemania. La policía informó que el incidente ocurrió en un paso a nivel cerca de Salzburgo.
La policía informó que el incidente ocurrió alrededor de las 08:20 hora local (07:20 BST) en un paso a nivel cerca de Salzburgo.
Manninger disputó 64 partidos con el Arsenal entre 1997 y 2002, ganando la Premier League y la FA Cup.
Disputó 33 partidos con la selección de Austria y formó parte del equipo que participó en la Eurocopa 2008, celebrada en su país.
Dolor en el fútbol europeo
"Alexander Manninger fue un embajador excepcional del fútbol austriaco, tanto dentro como fuera del terreno de juego", declaró Peter Schottel, director deportivo de la Federación Austriaca de Fútbol.
"Su profesionalismo, serenidad y fiabilidad lo convirtieron en una parte integral de sus equipos y de la selección nacional."
"Sus logros merecen el máximo respeto y serán inolvidables."
Everyone at Arsenal is shocked and deeply saddened by the tragic passing of former goalkeeper, Alex Manninger.— Arsenal (@Arsenal) April 16, 2026
All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time.
Rest in peace, Alex ❤️ pic.twitter.com/b4i7jjjLQl
La policía de Salzburgo informó que los servicios de emergencia utilizaron un desfibrilador en Manninger, quien se encontraba solo en el coche, después de liberarlo del vehículo, que fue arrastrado por el tren, pero no pudieron reanimarlo.
La policía también informó que el maquinista resultó ileso.
Manninger comenzó su carrera en el Red Bull Salzburg, el club de su ciudad natal, y pasó por 14 equipos de toda Europa, entre ellos el Siena, la Juventus, el Udinese y el Augsburgo.
En 2016, a los 39 años, firmó un contrato a corto plazo con el Liverpool , pero no llegó a jugar.
Durante su etapa en el Arsenal, Manninger fue en gran medida el segundo portero, por detrás de David Seaman, pero sustituyó al portero inglés lesionado a finales de la temporada 1997-98.
Esa temporada, Manninger ayudó al Arsenal a vencer al West Ham en la tanda de penaltis de la sexta ronda de la FA Cup e impresionó en una memorable victoria contra el Manchester United en Old Trafford.
Manninger fue nombrado jugador del mes de la Premier League en marzo de 1998.
'Un hombre de valores excepcionales'
Alex Manninger jugó en clubes de Austria, Italia, Inglaterra, España y Alemania.
El Arsenal otorgó a Manninger una medalla de campeón de liga tras la temporada 1997-98, a pesar de que no había disputado el número de partidos que normalmente se exigen.
"Todos en el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex portero Alex Manninger", publicó el Arsenal en X.
"En estos momentos tan tristes, todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos".
El Red Bull Salzburgo expresó su pesar por la pérdida de su ex portero, mientras que el Liverpool manifestó estar "profundamente entristecido" por la noticia.
Manninger disputó 42 partidos con la Juventus, sustituyendo al portero titular Gianluigi Buffon, que se encontraba lesionado.
"Hoy es un día terriblemente triste", publicó la Juventus en X.
"Nos ha dejado no solo como un gran atleta, sino como un hombre de valores excepcionales: humildad, dedicación y una extraordinaria seriedad profesional."
"La Juventus expresa sus condolencias por el fallecimiento de Alex Manninger y acompaña a la familia en este momento de dolor."