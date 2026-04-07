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Tragedia ferroviaria

Francia: un tren chocó contra un camión, murió el maquinista y hay 27 heridos

Sucedió en un paso a nivel de la localidad de Mazingarbe. El convoy, que trasladaba a 240 pasajeros hacia París, descarriló tras el fuerte impacto. Hay conmoción en el departamento de Pas-de-Calais.

Tragedia en Francia. Foto: NA.Tragedia en Francia. Foto: NA.
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El conductor de un tren de alta velocidad falleció y otras 27 personas resultaron heridas este martes tras chocar el transporte de pasajeros con un camión en el departamento de Pas-de-Calais, en el norte de Francia.

Según informes de medios locales, el accidente se produjo en el paso a nivel cerca de Mazingarbe y fue protagonizado por un tren que transportaba más de 240 personas y cubría el trayecto Dunkerque-París.

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En tanto, trascendió que el primer vagón descarriló debido a la fuerza del impacto, lo que obligó a la evacuación total de los pasajeros hacia un polideportivo que estaba cerca para recibir asistencia médica y se interrumpió el servicio en varias líneas.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, difundió un mensaje en sus redes sociales en el cual indicó que iba hacia el lugar del accidente junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal, Jean Castex.

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