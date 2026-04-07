Tragedia ferroviaria

Francia: un tren chocó contra un camión, murió el maquinista y hay 27 heridos

Sucedió en un paso a nivel de la localidad de Mazingarbe. El convoy, que trasladaba a 240 pasajeros hacia París, descarriló tras el fuerte impacto. Hay conmoción en el departamento de Pas-de-Calais.