En la final de la Copa del Rey 1984

Subastarán la famosa camiseta que Diego Maradona usó durante “la batalla del Bernabeu”

Tras la pelea del plantel del Barcelona contra los jugadores del Athletic de Bilbao, la icónica prenda -rota a la altura del pecho- fue guardada en la utilería del vestuario del club catalán. Recientemente llegó a Argentina, para ser subastada antes del cumpleaños del Diez.