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Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

La ciudad de las diagonales se prepara para vivir una nueva gran jornada deportiva. El próximo domingo 14 de junio de 2026, desde las 8:00 horas y con largada en Plaza Moreno, se correrá la cuarta edición de la Media Maratón Ciudad de La Plata.