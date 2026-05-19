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Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

La ciudad de las diagonales se prepara para vivir una nueva gran jornada deportiva. El próximo domingo 14 de junio de 2026, desde las 8:00 horas y con largada en Plaza Moreno, se correrá la cuarta edición de la Media Maratón Ciudad de La Plata.

La Media Maratón Ciudad de La Plata volverá a reunir a miles de corredores en junio de 2026.La Media Maratón Ciudad de La Plata volverá a reunir a miles de corredores en junio de 2026.
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El evento contará una vez más con dos distancias: 10K y 21K, en un circuito urbano rápido y atractivo que recorre algunos de los principales puntos de la capital bonaerense.

La edición 2026 buscará consolidar a La Plata como una de las grandes plazas del running argentino.La edición 2026 buscará consolidar a La Plata como una de las grandes plazas del running argentino.

En pocos años, la Media Maratón Ciudad de La Plata se consolidó como una de las competencias más importantes de la región, convocando a miles de corredores de todo el país y del exterior, y posicionando a la ciudad como sede destacada dentro del calendario nacional de running.

En esta nueva edición, la carrera da un paso clave en su crecimiento: New Balance será la marca deportiva oficial del evento. De esta manera, la Media Maratón Ciudad de La Plata se incorpora al circuito internacional New Balance Race Series, una de las plataformas más importantes del running a nivel global.

El recorrido urbano incluirá distancias de 10K y 21K por distintos puntos de La Plata.El recorrido urbano incluirá distancias de 10K y 21K por distintos puntos de La Plata.

La incorporación a este circuito posiciona a la competencia platense dentro de un calendario de prestigio, elevando su estándar organizativo y fortaleciendo su proyección nacional e internacional.

Con una organización de alto nivel y una creciente participación de deportistas de todo el país e internacionales, la edición 2026 promete volver a llenar las calles de deporte, emoción y espíritu platense.

La Plaza Moreno será nuevamente el punto de largada y llegada de la competencia internacional.La Plaza Moreno será nuevamente el punto de largada y llegada de la competencia internacional.

Una nueva meta ya está marcada: 14 de junio de 2026, Plaza Moreno. La Plata vuelve a correr.

Más información e inscripción:

https://mediamaratonlaplata.com.ar/2026/

Instagram:

https://www.instagram.com/mediamaratonlaplata/?hl=es

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#TEMAS:
Atletismo
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