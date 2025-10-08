El fútbol argentino de luto por la muerte de Russo

Boca Juniors fue uno de los primeros en reaccionar públicamente ante la muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida este miércoles a los 69 años. En sus redes oficiales, el club publicó un mensaje que resume el vínculo emocional construido con el DT: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.
Junto con el comunicado, la institución expresó su acompañamiento a los seres queridos del entrenador: “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.
En su sitio web, Boca publicó un texto más extenso y profundo, donde no solo se repasaron los títulos logrados por Russo, sino también sus valores personales. “Fue un apasionado de su actividad, un luchador tenaz en todas las situaciones, una referencia como jugador primero y entrenador después”, destacaron.
Además de la Libertadores 2007 —que lo colocó en la misma mesa que Carlos Bianchi y Juan Carlos Lorenzo—, el club subrayó su última etapa en 2020, cuando regresó en medio de la pandemia y conquistó la Superliga y la Copa Diego Maradona. “Junto a Bianchi y Lorenzo, Russo integra la trilogía de hombres que condujeron a Boca a la cumbre de América”, remarcaron.
Hasta la Eternidad, la despedida de Boca a Russo.
El dolor en Rosario, su casa
"Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", publicó la cuenta oficial de X del Canalla junto a una foto del DT con su clásica y contagiosa sonrisa.
La Asociación del Fútbol Argentino no se quedó atrás y en una publicación en conjunto con su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, lamentó el fallecimiento de una pieza clave en la historia del deporte nacional.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY
Como en Colón, Miguel Ángel tuvo un corto paso por otro grande del país, Racing Club de Avellaneda. Donde tan sólo dirigió entre los años 2010 y 2011. La cuenta oficial del club celeste y blanco se sumó a los cálidos mensajes.
Aunque su estadía no fue prolongada allí, los hinchas académicos lo recuerdan con mucho cariño y pasión. "Enorme Miguelo, fuiste uno de los que le mostró a la nueva generación de hinchas de Racing que no podíamos, DEBÍAMOS ser protagonistas en cualquier cancha", respondió un usuario de X a la despedida del club.
Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados. pic.twitter.com/7tMcatW3UO
Pese a su identidad tan marcada con colores de Rosario Central y Boca Juniors, Miguel Ángel fue más allá de cualquier termeada y se ganó el respeto de "los de en frente".
River lo despidió con mucho cariño y un apoyo incondicional de sus hinchas: "QEPD. Jamás dijo algo contra River y siempre nos respetó. Un grande", "Una profundo pesar por lo de Miguel Ángel Russo. Siempre respetuoso con todo el mundo. Nunca una cargada o un desplante al que tenía enfrente. Lo llora todo el mundo del fútbol. Y se lo recuerda como lo que fue: un señor con todas las letras. Que en paz descanse".
River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa
Asimismo, Newell's también dejó los colores de lado y expresó sus condolencias por el fallecimiento de Russo. Su gente también eligió el camino del respeto: "Que descanses en paz, un gusto haber sido rivales", "Rivales no enemigos" fueron algunos de los mensajes de los leprosos.
El Club Atlético Newell’s Old Boys expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Miguel Russo.
Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.
Con Russo se va una parte del fútbol. Un pedazo de historia nacional. Más que un técnico, más que un ídolo del dorado y azul. Una eminencia como jugador, entrenador y persona.
Hasta siempre Miguel.
