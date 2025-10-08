El técnico murió este miércoles

“Te voy a explicar por qué pongo a Favre de zaguero”, una anécdota de Russo como DT de Colón

Las últimas semanas se lo veía muy deteriorado en su salud, mientras dirigía Boca. El club Xeneize comunicó el lunes su delicado pronóstico y este 8 octubre, finalmente falleció.