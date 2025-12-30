Se recibieron más de 150 millones de solicitudes

La demanda de entradas para el Mundial 2026 bate todos los récords

Se trata de pedidos de hinchas de más de 200 países de todo el planeta para la fase de sorteo aleatorio, que sigue abierto hasta el próximo martes 13 de enero. Desde FIFA revelaron que esta cifra supone la mayor demanda de entradas de la historia de la competición.