La demanda de entradas para el Mundial 2026 bate todos los récords

Promediando ya la fase de sorteo aleatorio de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la competición ha batido récords gracias a las más de 150 millones de solicitudes remitidas por aficionados de más de 200 países.
Se trata de pedidos de hinchas de más de 200 países de todo el planeta para la fase de sorteo aleatorio, que sigue abierto hasta el próximo martes 13 de enero. Desde FIFA revelaron que esta cifra supone la mayor demanda de entradas de la historia de la competición.
Los resultados de la fase actual de venta, que comenzó el pasado jueves 11 de diciembre, suponen una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles, información basada en los datos verificados de las tarjetas de crédito proporcionadas en cada solicitud de entradas.
Dicha demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930.
"La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países", señaló Gianni Infantino.
Y agregó: "Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol".
La fase de sorteo aleatorio comenzó el pasado jueves 11 de diciembre y se extenderá hasta el martes 13 de enero. Se puede participar en la página web de FIFA y tras el cierre de esta etapa se realizará un sorteo. Quienes no resulten ganadores, tendrán la chance de obtener sus entradas en siguientes rondas.
FIFA confirmó que los hinchas de las selecciones clasificadas al Mundial podrán acceder a una categoría especial que le permitirá comprar sus tickets a un precio más accesible: tendrán un precio de U$S 60 para los 104 partidos, incluida la final.
Además, los seguidores de una selección particular podrán pedir las entradas de una federación miembro participante en la web de FIFA siempre que cumplan los requisitos establecidos. Cada federación definirá sus propios criterios para acreditar a sus seguidores y fijará el procedimiento a seguir para obtener los tickets.
Los aficionados que deseen garantizar su acceso a partidos concretos y vivir una experiencia superior el día del encuentro pueden adquirir los paquetes de hospitality con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La FIFA, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. La FIFA espera trasladar al fútbol el 90 % de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023–2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo.