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A los 65 años

Murió Daniel Castellani, referente histórico del vóley y medallista olímpico con la Selección

El capitán de la histórica generación que ganó el bronce olímpico en Seúl 1988 atravesaba una enfermedad. Dejó una huella imborrable como jugador, entrenador y formador del voleibol argentino.

Como entrenador dirigió a los seleccionados masculino y femenino de Argentina.Como entrenador dirigió a los seleccionados masculino y femenino de Argentina.
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El deporte argentino despidió este jueves a una de sus figuras más influyentes. Daniel Castellani murió a los 65 años, tras enfrentar una larga enfermedad, según confirmó oficialmente la Federación del Voleibol Argentino (FEVA).

Su nombre quedó ligado para siempre a la época dorada del vóley nacional. Como jugador fue capitán de la Selección durante gran parte de la década del 80 y como entrenador también dejó una marca que trascendió las fronteras del país.

Un protagonista de la generación dorada

Castellani nació en Buenos Aires el 21 de marzo de 1961 y construyó una destacada carrera en clubes de Argentina, Brasil e Italia. Con la camiseta albiceleste obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de 1982 y repitió el logro seis años más tarde en los Juegos Olímpicos de Seúl.

Daniel Castellani fue capitán de la Selección argentina en la década del 80.Daniel Castellani fue capitán de la Selección argentina en la década del 80.

Su liderazgo dentro de la cancha lo convirtió en una de las principales referencias de una generación que cambió la historia del voleibol argentino y posicionó al país entre las principales potencias de la disciplina.

Una carrera exitosa como entrenador

Tras retirarse, inició un exitoso recorrido como director técnico. Entre 1993 y 1999 condujo a la Selección masculina, con la que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y dirigió al equipo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su prestigio también lo llevó a Europa, donde obtuvo importantes títulos a nivel de clubes y alcanzó uno de sus mayores éxitos internacionales al consagrarse campeón del Campeonato Europeo con la selección de Polonia en 2009.

La FEVA destacó su legado deportivo y humano tras confirmar su fallecimiento.La FEVA destacó su legado deportivo y humano tras confirmar su fallecimiento.

El legado que dejó en Las Panteras

En los últimos años asumió el desafío de conducir a Las Panteras, la Selección femenina argentina. Incluso después de recibir el diagnóstico de cáncer en 2023, continuó al frente del proyecto deportivo.

Durante ese ciclo consiguió el primer título de la historia del seleccionado femenino en la Copa Panamericana y llevó al equipo hasta la final del Campeonato Sudamericano, además de consolidar un proceso de crecimiento para el vóley argentino.

La FEVA expresó su pesar mediante un comunicado oficial y destacó que Castellani fue "un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha", además de resaltar que su legado permanecerá en la historia del deporte nacional.

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