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Impacto en el básquet argentino: Obras habría firmado un acta para vender su plaza

El programa 3x3 Radio aseguró que Obras Sanitarias avanzó con la firma de un acta para negociar su plaza en la Liga Nacional. River Plate aparece como posible comprador.

3x3 Radio informó sobre una posible venta de plaza de Obras Sanitarias.3x3 Radio informó sobre una posible venta de plaza de Obras Sanitarias.
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El básquet argentino quedó sacudido este jueves por una información que comenzó a circular desde el programa especializado 3x3 Radio. Según reveló el periodista Fabián Pérez, Obras Sanitarias habría firmado un acta manifestando intención de venta de su plaza en la Liga Nacional de Básquet.

La noticia generó fuerte repercusión dentro del ambiente deportivo, especialmente por el peso histórico de Obras dentro de la competencia y por el posible desembarco de River Plate como nuevo actor en la máxima categoría.

River, señalado como posible comprador

Durante la transmisión, Pérez explicó que la operación estaría vinculada exclusivamente al básquet masculino. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el futuro de la rama femenina ni sobre otras disciplinas deportivas del club porteño.

River Plate aparece mencionado como potencial comprador en la Liga Nacional.River Plate aparece mencionado como potencial comprador en la Liga Nacional.

En paralelo, el propio medio aclaró posteriormente que la intención de venta no implica automáticamente que Obras no vaya a disputar la próxima temporada de la Liga Nacional.

La aparición de River como potencial comprador también despertó expectativa. El club de Núñez cuenta con una extensa historia en el básquet argentino, aunque hace años no participa en la élite nacional.

Un movimiento que sacude a la Liga Nacional

Obras Sanitarias es una de las instituciones más tradicionales del básquet argentino y suele ser identificado como uno de los clubes históricos del deporte nacional. La posibilidad de una venta de plaza abre múltiples interrogantes sobre el mapa futuro de la Liga.

En los últimos años, distintas franquicias y clubes atravesaron procesos de reorganización económica que derivaron en cesiones de plazas o cambios estructurales dentro de las competencias organizadas por la Asociación de Clubes.

Obras Sanitarias podría vender su plaza en la Liga Nacional y River suena como compradorObras Sanitarias podría vender su plaza en la Liga Nacional y River suena como comprador

Hasta el momento no hubo comunicados oficiales ni de Obras Sanitarias, ni de River Plate, ni de la Liga Nacional respecto de la información difundida por 3x3 Radio.

Expectativa en el ambiente del básquet

La versión rápidamente se viralizó en redes sociales y generó debate entre hinchas, dirigentes y periodistas especializados. Muchos usuarios destacaron el impacto que tendría el regreso de River a la máxima categoría del básquet argentino.

También surgieron especulaciones sobre el valor económico de la operación y sobre el posible armado deportivo que tendría River en caso de concretarse el ingreso a la Liga Nacional.

Mientras tanto, el ambiente del básquet permanece atento a posibles confirmaciones oficiales en las próximas horas.

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