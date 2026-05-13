A finales del 2025, el Gobierno aprobó la Ley de Régimen Mecenazgo Deportivo (Ley N°10.963) que fue diseñada para que el sector privado pueda financiar proyectos deportivos a cambio de beneficios fiscales, una herramienta utilizada en otros países y que busca apostar al crecimiento institucional o clave para deportistas individuales.
Patronato atento a la reglamentación de la Ley Mecenazgo Deportivo
La entidad proyecta obras tanto en el Estadio Grella como en La Capillita, a la vez espera saber cómo se implementará la Ley que ya fue aprobada en diciembre del 2025, pero aún no fue reglamentada.
Patronato, para llevar adelante la realización de conciertos y recitales debe realizar obras en su estadio, que corren por su cuenta, aunque a la hora de pensar en una “gran obra”, se mantiene expectante a la reglamentación de mencionada norma.
La entidad hace tiempo viene diagramando obras en su predio, ubicado en cercanías a la Base Aérea, aunque por distintas situaciones, sobre todo las económicas, no logra llevarlas acabo como pretende. Aún no está cerrado en su totalidad y las urgencias se llevan (lógico) el centro de atención.
La ley le permitirá al Rojinegro lograr una alianza con “un privado” que financie al proyecto pensado y pueda desarrollarse sin la necesidad de tocas las finanzas de la institución y así conseguir objetivos edilicios difíciles de llevar a cabo en la cotidianidad.
Qué dice la 10.963
Mencionada Ley aún no está reglamentada, pero en calle Grella 874 se espera con expectativa saber cómo se aplicará la norma, ya que existen proyectos diagramados y pensados y que contarían con el apoyo del sector privado, que a cambio podrían recibir una bonificación en el Impuesto a los Ingresos Brutos.
Según encuadra la Ley, los proyectos que se pueden financiar son los relacionados a infraestructuras con mejoras en canchas, vestuarios, iluminación, cómo también lo relacionado a adquisición de equipamientos deportivos, gastos de traslados y viáticos y organización de eventos deportivos.
Un punto fundamental y que aporta transparencia, es que el beneficiario debe rendir cuentas de cómo utilizó el dinero. Si los fondos no se aplican al proyecto original, se aplicarían sanciones que incluyen la devolución del dinero y la inhabilitación para presentar nuevos proyectos.
Pasando en limpio, si la empresa aporta el dinero para la obra y luego presenta el comprobante ante ATER para descontar ese monto de sus impuestos. El club hace la obra y la provincia gana infraestructura deportiva