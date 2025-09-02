La lesión de Mike Conway abre el camino: "Pechito" López vuelve a subirse a un Toyota Hypercar
"Es una oportunidad inesperada para mí volver a trabajar con todo el equipo, y estoy seguro de que pronto volverá a ser como antes. Me siento preparado para el reto y lo daré todo para lograr un buen resultado con Kamui y Nyck", agregó el cordobés.
"Estoy triste por Mike, que es un gran amigo, y sé que está muy decepcionado de no poder correr en Austin. Le deseo todo lo mejor para una pronta recuperación", comentó López.
El piloto cordobés José María "Pechito" López volverá a subirse a un Toyota GR010 Hypercar en la próxima carrera del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Texas. Ocupará el lugar del británico Mike Conway, quien sufrió una lesión en la clavícula durante un entrenamiento.
Conway no podrá competir en el Circuito de las Américas, en Austin, por lo que López se unirá al equipo Toyota Gazoo Racing junto al japonés Kamui Kobayashi y al neerlandés Nyck de Vries. Este regreso es una oportunidad inesperada para "Pechito", quien ya había corrido en el Hypercar en las 24 Horas de Le Mans de este año.
Las declaraciones de Pechito
