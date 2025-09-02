Resumen de Ascenso

Triunfo de Central Córdoba de Rosario por la Primera C

El Charrúa fue el único equipo santafesino del ascenso en ganar este fin de semana, al derrotar 2 a 0 a Club Mercedes. 9 de Julio de Rafaela empató ante Sportivo Belgrano en el Federal A. Derrotas de Atlético de Rafaela, Sportivo Las Parejas y Ben Hur.