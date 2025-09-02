Triunfo de Central Córdoba de Rosario por la Primera C

Por la fecha 24 del campeonato de la Primera C, Central Córdoba de Rosario venció el sábado al Club Mercedes 2 a 0 en el Gabino Sosa. Se trata de un triunfo clave para el Charrúa, que a falta de dos fechas quedó a cuatro puntos del líder Ituzaingó.
El Charrúa fue el único equipo santafesino del ascenso en ganar este fin de semana, al derrotar 2 a 0 a Club Mercedes. 9 de Julio de Rafaela empató ante Sportivo Belgrano en el Federal A. Derrotas de Atlético de Rafaela, Sportivo Las Parejas y Ben Hur.
El trámite del partido estuvo marcado por las copiosas lluvias que azotaron toda la región durante el fin de semana. En el primer tiempo, el equipo local salió decidido a ir con todo por la victoria, pero aunque generó gran cantidad de chances de peligro, no pudo vencer la valla visitante.
Sobre el final del complemento llegaron las alegrías a Tablada. A los 36 minutos Facundo Marín abrió el marcador luego de una asistencia de Tomás Ramírez. Para cerrar el triunfo, a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, Guido Di Vanni decretó el 2 a 0 definitivo.
Como señalamos, Ituzaingó lidera el grupo A con 45 puntos, seguido por Berazategui y Central Córdoba con 41. El próximo fin de semana el Matador visitará a Leandro N. Alem (6to. con 28).
Además, en la zona B compite Argentino de Rosario, que disputará su partido de la fecha 24 este martes a las 15.30 ante Luján en calidad de visitante. El Salaíto llega a esta jornada en la 4ta. posición con 38 unidades.
Atlético de Rafaela no pudo sostener su buen momento y cayó por primera vez en esta segunda vuelta del certamen. El equipo rafaelino perdió 2 a 0 en su visita a Juventud Antoniana de Salta el último domingo.
El encuentro de la fecha 7 de la zona reválida B comenzó con el equipo salteño mejor parado en el campo de juego. Lucas Albertengo debió dejar el campo de juego lesionado durante la primera mitad, y de esa forma la Crema sufrió la baja de un referente de su ataque.
A los 40 minutos Juventud Antoniana se puso en ventaja a través del gol de Juan Cruz Franzoni. En el complemento, los locales siguieron siendo dominadores y exigieron en reiteradas ocasiones las intervenciones del arquero Emanuel Bilbao. De esa forma, a los 42 minutos del segundo tiempo el Santo estiró la ventaja por intermedio de un cabezazo de Ignacio Sanabria para el 2 a 0 definitivo.
En tanto, 9 de Julio de Rafaela tampoco pudo sumar de a tres en la fecha previa al clásico. El equipo dirigido por Marcelo Varela empató sin goles este lunes por la noche en el Coloso Germán Soltermam ante Sportivo Belgrano de San Francisco.
De esta manera, Atlético ahora comparte la cima del grupo justamente con los cordobeses, con 13 puntos cada uno. 9 de Julio está afuera de la zona de clasificación con 7 unidades. El próximo fin de semana, la Crema y el León se enfrentarán en el Nuevo Monumental por la anteúltima fecha de esta etapa.
Por la zona b de la reválida, los equipos santafesinos no pudieron sumar puntos. El sábado Sportivo Las Parejas cayó por 3 a 0 como visitante contra Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.
El equipo entrerriano se puso en ventaja rápidamente cuando Jonathan Benítez abrió de cabeza el marcador apenas a los cinco minutos del primer tiempo. Promediando ese primer período, el árbitro cobró penal para los locales por un agarrón en el área de Sportivo, por lo que Agustín García se encargó de poner el 2 a 0. En el segundo tiempo Gimnasia cerró la goleada con un gol en contra de Marcos Pérez, que sentenció el resultado del partido.
Por su parte, Ben Hur no pudo ante Sol de América de Formosa y cayó 2 a 0 este domingo en el estadio Néstor Zenklusen. Es una derrota que deja al equipo complicado en su lucha por la permanencia.
El partido fue sumamente parejo, y la BH podría haber abierto el marcador en la primera mitad con algunas situaciones de peligro. Sin embargo, pocos minutos antes del entretiempo Luis Campero abrió el tanteador en favor de la visita. En el segundo tiempo, el propio Campero se encargó de marcar nuevamente y de sellar la victoria para los formoseños.
De esta forma, a falta de dos fechas para el final de esta etapa, Sportivo Las Parejas está 4to. con 10 puntos (dentro de la zona de clasificación), mientras que Ben Hur está anteúltimo con 7 unidades. El próximo fin de semana ambos equipos se enfrentarán entre sí en el Parque 4 de Septiembre de Las Parejas.
