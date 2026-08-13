Prichard “Digget” Colón murió este jueves a los 33 años, más de una década después de haber sufrido una grave lesión cerebral durante un combate profesional que puso fin a su carrera. La noticia fue confirmada por su padre, Richard Colón, a través de las redes sociales.
Murió Prichard Colón, el boxeador que quedó con daño cerebral tras una pelea en 2015
El puertorriqueño tenía 33 años y llevaba más de una década con graves secuelas neurológicas. Su padre confirmó el fallecimiento y agradeció el apoyo recibido durante todos estos años.
El exboxeador había quedado con secuelas neurológicas irreversibles luego de la pelea que disputó el 17 de octubre de 2015 frente a Terrel Williams, en Fairfax, Virginia. Desde entonces necesitó cuidados permanentes y atravesó un prolongado proceso de rehabilitación.
La confirmación de su padre
“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal”, escribió Richard Colón al comunicar el fallecimiento. También agradeció “tantos años de amor y oraciones” recibidos por la familia.
El padre del exdeportista contó además que uno de los últimos deseos de su hijo era volver de vacaciones a Puerto Rico, algo que finalmente no pudo concretarse. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa específica de su muerte.
La noticia generó mensajes de despedida de distintas organizaciones vinculadas al boxeo internacional, entre ellas el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.
Una carrera con enorme proyección
Colón nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida, y se crió en Puerto Rico, país al que representó durante su etapa amateur. Antes de pasar al profesionalismo tuvo una destacada trayectoria en torneos juveniles.
En 2010 obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil en la categoría de 64 kilos. Más tarde debutó como profesional y construyó un récord de 16 victorias consecutivas antes de la pelea que cambió su vida.
Uno de sus triunfos más destacados llegó en septiembre de 2015, cuando noqueó en el cuarto round al experimentado Vivian Harris. Apenas un mes después volvió a subir al ring frente a Williams.
La pelea que cambió su vida
El combate ante Terrel Williams se disputó el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax. Durante la pelea, Colón recibió reiterados golpes en la parte posterior de la cabeza y reclamó al árbitro por algunas de esas acciones.
Williams llegó a ser sancionado con la quita de un punto por uno de esos golpes. Colón, por su parte, fue penalizado por un golpe bajo y terminó cayendo dos veces en el noveno asalto.
Tras el combate, el puertorriqueño se descompensó en el vestuario y fue trasladado de urgencia a un hospital. Allí le diagnosticaron una hemorragia cerebral y debió ser sometido a una cirugía de emergencia.
Más de 200 días en coma
Colón permaneció 221 días en coma y, cuando recuperó la conciencia, quedó con severas secuelas neurológicas. Ya no pudo regresar al boxeo profesional y necesitó asistencia permanente durante el resto de su vida.
Su familia acompañó durante años el proceso de recuperación y compartió distintos avances de las terapias. En 2021, el Consejo Mundial de Boxeo lo reconoció como campeón honorario.
El caso también derivó en acciones judiciales. En 2017, sus padres presentaron una demanda por más de 50 millones de dólares contra responsables vinculados con la atención médica y la organización de aquella velada.
Un caso que marcó al boxeo
La historia de Colón quedó asociada al debate sobre la seguridad de los peleadores, los golpes ilegales y la intervención médica durante los combates.
Su lesión se convirtió en uno de los episodios más recordados del boxeo moderno y durante más de una década su recuperación fue seguida por aficionados y figuras del deporte.
La familia confirmó este jueves su fallecimiento en Florida, donde vivió durante los últimos años bajo cuidados permanentes.