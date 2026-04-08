Racing debutó con una victoria importante en la Copa Sudamericana. En Bolivia, el equipo de Gustavo Costas derrotó 3 a 1 a Independiente Petrolero en un partido incómodo, cambiante y mucho más duro de lo que terminó reflejando el resultado final. La Academia golpeó cuando peor la pasaba y se volvió con tres puntos que valen mucho en el arranque del Grupo E.
Racing ganó en Bolivia, sufrió más de la cuenta y arrancó con un triunfo valioso en la Sudamericana
La Academia venció 3 a 1 a Independiente Petrolero en Sucre por la primera fecha del Grupo E. Pegó en los momentos justos y se recuperó rápido después del golpe del clásico.
Los goles del conjunto de Avellaneda los marcaron Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián “Toto” Fernández. Para el equipo boliviano descontó Thomaz Santos, de penal, justo antes del descanso. Racing no la pasó bien en varios tramos, pero fue efectivo en el área rival y encontró respuestas en momentos sensibles del partido.
Racing resistió y pegó cuando pudo
El comienzo fue complicado para la Academia. Independiente Petrolero presionó, generó llegadas y obligó a intervenir a Facundo Cambeses, que sostuvo el cero cuando el partido todavía estaba abierto. Racing lucía incómodo, sin control y dependiendo demasiado de las atajadas de su arquero y de la falta de puntería del local.
En ese contexto, la apertura del marcador cambió el trámite. A los 27 minutos, Gonzalo Sosa sacó un gran remate cruzado y puso el 1 a 0 para un Racing que hasta ese momento sufría más de lo esperado. Diez minutos más tarde, el propio Sosa asistió a Martirena, que definió con potencia al primer palo y amplió la ventaja.
Cuando parecía que el equipo de Costas se iba al descanso con cierta tranquilidad, llegó el descuento boliviano. Thomaz Santos convirtió de penal tras una infracción sancionada por Augusto Menéndez sobre el cierre del primer tiempo y dejó otra vez el partido abierto para el complemento.
Lo liquidó al final y arrancó con el pie derecho
La segunda mitad fue pareja y mantuvo la tensión hasta el final. Independiente Petrolero volvió a inquietar y estuvo cerca del empate en más de una ocasión. Racing, mientras tanto, intentó sostener la ventaja sin demasiada claridad, en una noche donde el resultado pesó más que el funcionamiento.
En el cierre apareció una jugada decisiva para evitar el 2 a 2. Franco Pardo salvó sobre la línea una pelota que tenía destino de gol y sostuvo con vida a la Academia en el momento más delicado. Esa acción terminó siendo tan importante como cualquiera de los tantos convertidos en ataque.
Ya en tiempo agregado, Racing encontró el golpe final. Matías Zaracho armó la jugada y Toto Fernández definió dentro del área para sellar el 3 a 1 definitivo. Así, la Academia cerró una noche de eficacia, alivio y recuperación anímica en una competencia que arrancó con una victoria necesaria.
La próxima presentación de Racing en la Copa Sudamericana será el miércoles 15 de abril, cuando reciba a Botafogo. Independiente Petrolero, por su parte, visitará a Caracas en la continuidad del Grupo E.