El Clásico de Avellaneda ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Facundo Cambeses e Iván Marcone, referentes de Racing e Independiente, participaron de la conferencia previa organizada por la Liga Profesional antes del partido del domingo.
Cambeses y Marcone calentaron la previa de Racing-Independiente: “Tenemos que dejar la vida”
Los capitanes de Racing e Independiente hablaron antes del cruce del domingo en el Cilindro. Ambos remarcaron la importancia del partido y el momento que atraviesan sus equipos.
El encuentro se disputará desde las 14.45 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Cambeses y la necesidad de ganar
Desde el lado de Racing, Cambeses destacó la importancia del clásico para intentar cambiar el rumbo del equipo.
“Es un partido muy importante para los dos. Nosotros nos vamos a enfocar en ganar, lo sabemos muy bien”, afirmó el arquero.
Luego agregó: “El semestre y el año no fueron buenos, pero cada clásico es un mundo. Tenemos que dejar la vida porque tenemos que ganar”.
La confianza en Racing
Cambeses también respaldó a la joven dupla central integrada por Mateo Martínez y Gonzalo Escudero.
El arquero remarcó que el clásico puede funcionar como un punto de inflexión, incluso después de una etapa irregular.
Racing llegará como local y buscará aprovechar el escenario del Cilindro para imponerse ante su clásico rival.
Marcone y el presente de Independiente
Del otro lado, Iván Marcone aseguró que Independiente llega en buenas condiciones al partido.
“Llegamos muy bien, trabajamos de forma impecable y el grupo está unido”, sostuvo el mediocampista.
También se refirió al contexto político que atraviesa el club y dejó en claro que el plantel intenta mantenerse al margen de ese escenario.
La política, afuera del vestuario
“Obviamente hay incertidumbre por la situación política, pero la política al vestuario no va a entrar. Nosotros pensamos solamente en el partido”, señaló Marcone.
El capitán del Rojo también hizo referencia a las tensiones internas que existen alrededor de la institución.
“Antes se decía que entre clásicos somos rivales, no enemigos. En mi caso, me gustaría que en Independiente seamos todos del club y no rivales entre nosotros”, expresó.
Todo listo para el domingo
Racing e Independiente volverán a enfrentarse en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino.
El partido tendrá lugar este domingo desde las 14.45 en el estadio Presidente Perón.
Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y con sus referentes marcando el tono de una previa cargada de expectativa.