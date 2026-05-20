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Deportivo Riestra perdió con Montevideo City Torque y quedó afuera de la Copa

Con dos goles en contra y una defensa vulnerable, el equipo visitante no pudo superar al líder del grupo F y quedó eliminado del torneo internacional.

Foto: Montevideo City TorqueFoto: Montevideo City Torque
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Deportivo Riestra cayó por 4-1 con Montevideo City Torque al final del partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario de Uruguay, por la quinta fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

El local se favoreció de dos goles en contra, del arquero Ignacio Arce y el defensor Jonatan Goitia, además de los tantos del delantero Salomón Rodríguez y el carrilero Eduardo Agüero, mientras que el atacante Alexander Díaz hizo el único tanto del visitante.

Con el triunfo, el equipo argentino quedó eliminado de la Sudamericana al ser tercero con cuatro puntos y ya no poder alcanzar a Gremio, que tiene siete unidades pero se impone en el desempate olímpico, mientras que el elenco uruguayo lidera la zona con 12 unidades y está clasificando a octavos de final.

Foto: @MvdCityTorqueFoto: @MvdCityTorque

El primer gol del partido fue increíble. A los siete minutos, un débil centro desde el costado derecho era fácilmente contenido por “Nacho” Arce sobre el primer palo, aunque la pelota resbaló entre sus manos, golpeó en su hombro y terminó al fondo de la red.

En 27 minutos, un tiro libre jugado en corto permitió que el extremo Franco Pizzichillo entre al área y cruce un centro atrás, que Goitia, intentando rechazar, remató contra su propio arco.

Segundo tiempo

Ya en la segunda mitad, a los 11 minutos, el extremo Esteban Obregón desbordó por izquierda y se aprovechó de un pésimo intento de achicar espacios de Arce, que quedó a mitad de camino y permitió que el centro atrás del volante uruguayo sea empujado al gol por Salomón Rodríguez.

Foto: @MvdCityTorqueFoto: @MvdCityTorque

Luego del descuento del “Malevo”, con una volea de Alexander Díaz a los 15 minutos del complemento, el quinto gol de la noche se dio en 43 minutos, con un tiro libre al primer palo que pudo rematar Agüero, que coló la pelota por el ángulo derecho un Arce que no tuvo reacción.

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