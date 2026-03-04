#HOY:

La gira que une generaciones y empuja el 2026

CRAI, rumbo a Sudáfrica

CRAI con Sudáfrica como destino.CRAI con Sudáfrica como destino.
No es solo un viaje. Para el plantel superior de CRAI, la gira por Sudáfrica se convirtió en un proyecto de club: un desafío deportivo, sí, pero también una experiencia de convivencia, pertenencia y construcción colectiva. En menos de un año, el plantel pasó de la idea a la logística concreta, con reuniones semanales, un esquema de trabajo interno por grupos y una seguidilla de eventos para recaudar fondos.

En el corazón de esta historia aparece una camada que creció junta. Ramiro Del Sastre y Joaquín Lerche, compañeros de la Categoría 96, compartieron cancha desde infantiles y hoy los encuentra esta etapa: ya en plantel superior, con el recorrido encima y con la responsabilidad —también— de marcar camino para los más chicos.

El viaje, además, impacta por dimensión: el contingente ronda las 130 personas y el plantel que viaja supera los 110 jugadores, un número que habla de organización, compromiso y comunidad.


