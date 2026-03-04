CRAI, rumbo a Sudáfrica

No es solo un viaje. Para el plantel superior de CRAI, la gira por Sudáfrica se convirtió en un proyecto de club: un desafío deportivo, sí, pero también una experiencia de convivencia, pertenencia y construcción colectiva. En menos de un año, el plantel pasó de la idea a la logística concreta, con reuniones semanales, un esquema de trabajo interno por grupos y una seguidilla de eventos para recaudar fondos.
En el corazón de esta historia aparece una camada que creció junta. Ramiro Del Sastre y Joaquín Lerche, compañeros de la Categoría 96, compartieron cancha desde infantiles y hoy los encuentra esta etapa: ya en plantel superior, con el recorrido encima y con la responsabilidad —también— de marcar camino para los más chicos.
El viaje, además, impacta por dimensión: el contingente ronda las 130 personas y el plantel que viaja supera los 110 jugadores, un número que habla de organización, compromiso y comunidad.